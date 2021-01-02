Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? İşte karşılaşma öncesi istatistikler
Yeni Malatyaspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Ankaragücü, iki galibiyetinde de kalesini gole kapattı. Geçen sezon bu stattaki karşılaşmada Ankaragücü'nü 4-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihindeki en farklı deplasman galibiyetini almıştı. Süper Lig'de çıktığı son beş maçın üçünü kazanan Ankaragücü, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 21 karşılaşmada alabilmişti. Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında 5 puan toplayan Yeni Malatyaspor, daha önceki 12 karşılaşmadan sadece 4 puan çıkarabilmişti.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde pas yüzdesi en düşük iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor. Bu sezon Süper Lig'de hiçbir takım Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor'dan daha fazla kafa golü yemedi. Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son sekiz gol yedi farklı isimden gelirken bu süreçte iki gol kaydeden tek isim Joseph Martin Paintsil. Son üç Süper Lig maçında iki asist yapan Yeni Malatyaspor sol beki Karim Hafez, aynı sayıda gol pasını daha önceki 16 karşılaşmada verebilmişti. Forma giydiği son dört deplasman maçında birer gol atan Yeni Malatyaspor forveti Adem Büyük, Süper Lig kariyerindeki en uzun serisini yaşıyor.
Süper Lig'de Ankara takımlarına rakip olduğu son üç maçı kazanan Hamza Hamzaoğlu, daha önceki 13 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti.
Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta?
Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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