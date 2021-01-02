Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? İşte karşılaşma öncesi istatistikler

Süper Lig'in geride kalan bölümünde pas yüzdesi en düşük iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor. Bu sezon Süper Lig'de hiçbir takım Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor'dan daha fazla kafa golü yemedi. Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son sekiz gol yedi farklı isimden gelirken bu süreçte iki gol kaydeden tek isim Joseph Martin Paintsil. Son üç Süper Lig maçında iki asist yapan Yeni Malatyaspor sol beki Karim Hafez, aynı sayıda gol pasını daha önceki 16 karşılaşmada verebilmişti. Forma giydiği son dört deplasman maçında birer gol atan Yeni Malatyaspor forveti Adem Büyük, Süper Lig kariyerindeki en uzun serisini yaşıyor.

Süper Lig'de Ankara takımlarına rakip olduğu son üç maçı kazanan Hamza Hamzaoğlu, daha önceki 13 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti.

Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta?

Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.