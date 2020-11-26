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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Ankaragücü, Trabzonspor'u konuk edecek! 10 yılı aşkın süredir...

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Ankaragücü, Trabzonspor'u konuk edecek! 10 yılı aşkın süredir...
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki MKE Ankaragücü, 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor.

Geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 3-1 yenilen ve teknik direktör Fuat Çapa'yla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin Trabzonspor maçında başında kulübün yardımcı antrenörleri olacak.

Trabzonspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan başkent ekibinde, sakatlıkları devam eden Assane Diousse ve Joseph Paintsil son antrenmana katılmadı.

Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak haftanın açılış maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Trabzonspor, Ankara deplasmanında Tek eksik Yusuf Sarı...
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- MKE Ankaragücü 10 yılı aşkın süredir kazanamıyor

MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.

 

Ankaragücü, Trabzonsporu konuk edecek 10 yılı aşkın süredir...

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