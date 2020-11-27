Ankaragücü Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Ankaragücü Trabzonspor maçının hangi kanalda, saat kaçta canlı olarak yayınlanacağı merak ediliyor. Ankaragücü Trabzonspor maçı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 19:30’da başlayacak. Süper Lig’in 10. haftasında karşı karşıya gelecek olan takımlar arasından 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 beraberlik, 5 yenilgi sahibi. MKE Ankaragücü ise 2 puanla 21. ve son sırada bulunuyor.

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Trabzonspor maçı bugün saat 19:30’da başlayacak. Karşılaşma Eryaman Stadı, Ankara'da gerçekleşecek. Ankaragücü Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE KARŞILAŞMAYA DAİR DETAYLAR

Süper Lig'de 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki MKE Ankaragücü, 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor.

Geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 3-1 yenilen ve teknik direktör Fuat Çapa'yla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin Trabzonspor maçında başında kulübün yardımcı antrenörleri olacak.

Trabzonspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan başkent ekibinde, sakatlıkları devam eden Assane Diousse ve Joseph Paintsil son antrenmana katılmadı.

Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak haftanın açılış maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

MKE ANKARAGÜCÜ 10 YILI AŞKIN SÜREDİR KAZANAMIYOR

MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.