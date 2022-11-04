Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: 'Seriyi uzatmamız gerekiyor'

Haberin Devamı

Oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu dile getiren Ömer Erdoğan, "Önemli bir maçtı. Puansal olarak rakibimizle yakındık. Kazansak, bir maçımız eksik olmasına rağmen rakibimizi geçip, orta sıralara doğru yükselecektik. Oyunun kontrolü golü yiyene kadar bizdeydi. Sahada topa sahip olan bir Ankaragücü takımı vardı. Golü yedikten sonra oyuncularım şok etkisiyle oyunu rakibe verdi. Pozisyonlar verdik. Değişikliklerin ardından oyunun kontrolünü yeniden aldık. Beraberliği de bulduk. Golden sonra girdiğimiz pozisyonlar var. Maçı kazanabilirdik. Mücadeleden memnunum. Bu yenilmemezlik serisini uzatmamız gerekiyor. Bunların arasında galibiyet de alarak bir an önce üst sıralara tırmanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



HAKEM YEDİĞİMİZ GOLDE TEMAS OLMADIĞINI SÖYLEDİ



Yedikleri gol ve Sowe'un attığı ancak ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmayan gollerle ilgili düşünceleri sorulan Erdoğan, "İki pozisyonu da inceleme fırsatımız olmadı. Hakem yediğimiz golde temas olmadığını söyledi. Ancak ofsaytı görmedim. Ekibimdeki arkadaşlar, az bir farkla ofsayt olduğunu söyledi" diye konuştu.



NECATİ ERKMEN: MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ



Beraberliğin iki takım içinde adil sonuç olduğunu belirten Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Beraberlik hem bizim hem de Ankaragücü açısından maçın hakkıydı. İlk yarıda ölü top organizasyonlarının dönüşünde hızlı oyuncularının da etkisiyle iki tane pozisyon buldular. Ancak genel olarak ilk yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Hem biz hem onlar pozisyon üretemedi. Uzun süredir oynamayan Koita değişikliğiyle hamle yaptık. Hamlenin sonucunda golü bulduk. Golden sonra 10 dakikada 2 net pozisyonumuz var. Geçtiğimiz hafta da 80den sonra gol yedik. Bugün de konsantrasyon eksiliğinden dolayı rakibimiz golü buldu. Golden sonra maçı kazanabilirlerdi. Ankaragücüne başarılar diliyorum. 2-3 hafta öncesinde oynayan oyunculardan Ben Ouannes cezalıydı. Sadık, Eysseric, Hajradinovic ve Bahoken sakattı. 5 oyuncudan faydalanamadık. Yerine oynayan oyuncularımızı kutluyorum. Salı günü kupa maçı var. Kupa sonrası bay geçeceğiz. Hazırlıklarımızı yapacağız. Kasımpaşa şu an 15 puanda. Biz geldiğimizde puanımız yoktu. Daha fazla almak isterdik" diye konuştu.

Haberin Devamı