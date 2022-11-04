Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: 'Seriyi uzatmamız gerekiyor'

Güncelleme Tarihi:

#Ankaragücü#Kasımpaşa#Ömer Erdoğan
Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Seriyi uzatmamız gerekiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 23:19

Spor Toto Süper Ligin 13üncü haftasında Kasımpaşa sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Haberin Devamı

Oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu dile getiren Ömer Erdoğan, "Önemli bir maçtı. Puansal olarak rakibimizle yakındık. Kazansak, bir maçımız eksik olmasına rağmen rakibimizi geçip, orta sıralara doğru yükselecektik. Oyunun kontrolü golü yiyene kadar bizdeydi. Sahada topa sahip olan bir Ankaragücü takımı vardı. Golü yedikten sonra oyuncularım şok etkisiyle oyunu rakibe verdi. Pozisyonlar verdik. Değişikliklerin ardından oyunun kontrolünü yeniden aldık. Beraberliği de bulduk. Golden sonra girdiğimiz pozisyonlar var. Maçı kazanabilirdik. Mücadeleden memnunum. Bu yenilmemezlik serisini uzatmamız gerekiyor. Bunların arasında galibiyet de alarak bir an önce üst sıralara tırmanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HAKEM YEDİĞİMİZ GOLDE TEMAS OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Yedikleri gol ve Sowe'un attığı ancak ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmayan gollerle ilgili düşünceleri sorulan Erdoğan, "İki pozisyonu da inceleme fırsatımız olmadı. Hakem yediğimiz golde temas olmadığını söyledi. Ancak ofsaytı görmedim. Ekibimdeki arkadaşlar, az bir farkla ofsayt olduğunu söyledi" diye konuştu.

NECATİ ERKMEN: MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ

Beraberliğin iki takım içinde adil sonuç olduğunu belirten Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Beraberlik hem bizim hem de Ankaragücü açısından maçın hakkıydı. İlk yarıda ölü top organizasyonlarının dönüşünde hızlı oyuncularının da etkisiyle iki tane pozisyon buldular. Ancak genel olarak ilk yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Hem biz hem onlar pozisyon üretemedi. Uzun süredir oynamayan Koita değişikliğiyle hamle yaptık. Hamlenin sonucunda golü bulduk. Golden sonra 10 dakikada 2 net pozisyonumuz var. Geçtiğimiz hafta da 80den sonra gol yedik. Bugün de konsantrasyon eksiliğinden dolayı rakibimiz golü buldu. Golden sonra maçı kazanabilirlerdi. Ankaragücüne başarılar diliyorum. 2-3 hafta öncesinde oynayan oyunculardan Ben Ouannes cezalıydı. Sadık, Eysseric, Hajradinovic ve Bahoken sakattı. 5 oyuncudan faydalanamadık. Yerine oynayan oyuncularımızı kutluyorum. Salı günü kupa maçı var. Kupa sonrası bay geçeceğiz. Hazırlıklarımızı yapacağız. Kasımpaşa şu an 15 puanda. Biz geldiğimizde puanımız yoktu. Daha fazla almak isterdik" diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kasımpaşa 1-1 MKE Ankaragücü (Maçın özeti)Kasımpaşa 1-1 MKE Ankaragücü (Maçın özeti)Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankaragücü#Kasımpaşa#Ömer Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos
10 tabaktan 4ü çöpe | Serpme kahvaltı yersek israf ediyoruz, seçmelide kazık yiyoruz

10 tabaktan 4'ü çöpe | 'Serpme kahvaltı yersek israf ediyoruz, seçmelide kazık yiyoruz'

#Serpme Kahvaltı
Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles

BAKMADAN GEÇME!

Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos
10 tabaktan 4ü çöpe | Serpme kahvaltı yersek israf ediyoruz, seçmelide kazık yiyoruz

10 tabaktan 4'ü çöpe | 'Serpme kahvaltı yersek israf ediyoruz, seçmelide kazık yiyoruz'

#Serpme Kahvaltı
Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles