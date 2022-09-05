Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: 'Bize küfür etti'

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Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan, maç sonunda yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

İşte Ömer Erdoğan'ın sözleri;

Ben Mete Hocamı normalde severim. Bugün küçük dokunuşlarla maçın seyrini değiştirdi. 25 bin kişilik bir taraftar grubu var burada. Futboldan anlıyorlar, görüyorlar. Bize verilen fauller, sarı kartlar diğer taraflara verilmedi. Verilse bunu herkes görür.

TAHRİK ETTİ

Oğuzhan Akgün diye genç bir arkadaş giderken hem kulübemize hem taraftarlarımıza küfür etti. Tahrik etti. Çok ciddi üzüldüm buna. Genç oyuncu kazandıralım diyoruz ama önce kaliteli insan kazandıralım, sonra oyuncu yetişir

SAYGISIZCA HAREKET...

Bu yaşta bu saygısızca hareket... Bunun devamında olayların ateşlenmesi nedeniyle çok ağır bir ceza gelecek. Bize yazık değil mi? Daha ciddi eğitim verelim.

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