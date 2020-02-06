MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAnkaragücü, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak
GeriFutbol Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 12:02,Son Güncelleme:/

Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde 14 maçtır galip gelemeyen sarı-lacivertli ekip, haftaya 14 puanla 17. sırada girdi. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 24 puanla 10. sırada yer alıyor. 

Ankaragücü, Süper Ligde yarın Yeni Malatyaspora konuk olacak

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle