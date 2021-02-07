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Spor Arena
Haber Giriş: 07.02.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

Ankaragücü Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar

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Ankaragücü Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar
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Ankaragücü Sivasspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı açıklandı. MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi Burak Şeker yönetecek.

Ankaragücü Sivasspor maçı canlı yayını için geri sayım başladı. Süper Lig’in 24. haftasında MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 16:00’da başlayacak ve canlı yayında izlenebilecek.

ANKARAGÜCÜ SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Sivasspor maçı Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek ve mücadele beIN SPORTS HD 1'de yayınlanacak.

Süper Lig'de son iki maçını kaybeden ve 18. puanla 20. sırada yer alan sarı-lacivertliler, kötü gidişatı durdurmaya çalışacak.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalıları Joseph Paintsil ve Endri Çekiçi, Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

Konuk ekip ise ligde 5 haftadır kazanamıyor. Ligde 25 puanla 14. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor da başkent deplasmanında galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitmişti.

Ankaragücü Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda İşte karşılaşmaya dair detaylar

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