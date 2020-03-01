Ankaragücü - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig 24. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaşacak. Ankaragücü - Sivasspor maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağına dair tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig 24. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Deniz Caner Özaral üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Veli Karakaya.
MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Alihan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Saba Lobzhanidze, Michalak, Gerson Rodrigues, Orgill.
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare.
MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor maçında dair bilinmesi gerekenler
- Son 10 yılda, Mustafa Reşit Akçay ile Rıza Çalımbay 9 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlardaMustafa Reşit Akçay yönetimindeki takımlar 1 , Rıza Çalımbay yönetimindeki takımlar4 galibiyet elde ederken 4 maçta beraberlikle sonuçlandı.
- Ev sahibi takımda Tiago Pinto, Yiğit Kafkasyalı, misafir takımda ise Petar Skuletic, Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Samba Camara sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
MKE Ankaragücü cephesi
- Kendi sahasında oynadığı son 7 maçta kalesinde gol gördü.
- 8 maçla en fazla beraberlik alan 2 takımdan biri.
- Hakem Ümit Öztürk yönetiminde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.
Demir Grup Sivasspor cephesi
- Deplasmanda oynadığı son 11 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.
- Deplasmanda oynadığı son 6 maçta kalesinde gol gördü.
- 20 golle Deplasmanda en fazla gol atan takım.
- 13 maçla en fazla galibiyet alan 4 takımından biri.
- Hakem Ümit Öztürk yönetiminde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
Aralarındaki son karşılaşmalar
- MKE Ankaragücü 1, Demir Grup Sivasspor 5 galibiyet elde ederken 4 maç beraberlikle sonuçlandı.
- MKE Ankaragücü 13 gol atarken, Demir Grup Sivasspor 24 golle karşılık verdi.
- 3 maç 2,5 gol altında, 7 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 8 maçta karşılıklı gol olurken, 2 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 5'er maç bulunuyor.
- MKE Ankaragücü 5 ve Demir Grup Sivasspor 5 maçta ilk golü atan taraf oldular.
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