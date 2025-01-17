Ankaragücü, Şanlıurfaspor'u tek golle devirdi!

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MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Şanlıurfaspor'u deplasmanda 1-0 yendi.
Maçtan dakikalar
7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rotariu'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
42. dakikada ceza sahasına giren Ofosu'nun ortasında Ahmet Gökbayrak’ın vuruşunda top kalecide kaldı.
51. dakikada Rotariu’nun ceza sahasına ortasında Saponara'nun sert şutunda top ağlara gitti. 0-1
70. dakikada Burak Çamoğlu’nun pasında ceza sahası içinde Hakan Erçelik'in sert şutunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.
79. dakikada Osman Çelik'in hızla rakip ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.