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Ankaragücü, Şanlıurfaspor'u tek golle devirdi!

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#Ankaragücü#Şanlıurfaspor#1. Lig
Ankaragücü, Şanlıurfasporu tek golle devirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 22:19

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.

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MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Şanlıurfaspor'u deplasmanda 1-0 yendi.

Maçtan dakikalar

7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rotariu'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

42. dakikada ceza sahasına giren Ofosu'nun ortasında Ahmet Gökbayrak’ın vuruşunda top kalecide kaldı.

51. dakikada Rotariu’nun ceza sahasına ortasında Saponara'nun sert şutunda top ağlara gitti. 0-1

70. dakikada Burak Çamoğlu’nun pasında ceza sahası içinde Hakan Erçelik'in sert şutunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.

79. dakikada Osman Çelik'in hızla rakip ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

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#Ankaragücü#Şanlıurfaspor#1. Lig

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