Ankaragücü, Malatya'da 3 golle kazandı!

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Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenildi.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Ankaragücü'nün sol kanattan başlattığı atakta topu ceza yayının gerisinde bekleyen Tolga Ciğerci'ye aktarıldı. Ciğerci'nin ceza yayı önünde çektiği şutu kaleci Abdulsamed çeldi. Kaleciden dönen topa Efkan'ın şutunda yine kaleciden seken meşin yuvarlağı önünde bulan Bajic'in vuruşu filelere gitti. 1-0
39. dakikada kendi yarı sahasından atağa kalkan Ankaragücü'nde Bajic pasını son çizgide duran Efkan'a aktardı. Kale önünde sağına çektiği topu yakın direğe gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
90+2. dakikada Saponara'ya ceza sahası içinde savunmayla girdiği pozisyonda MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Penaltı noktasında topun başına geçen Tolga Ciğerci sağ ayağının içi ile soluna gönderdiği meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0