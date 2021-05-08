Ankaragücü maçı sonrası Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı sözler: Mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine Allah sözümüzü yerde koymadı

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, son dakikalarda gelen golle 2-1 kazandıkları Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"İlk yarı sezonun en pasif oyununu oynadık. Ankaragücü çok iyiydi. Hiç beklemediğim bir oyundu. Arkadaşlara devre arasında üzgün olduğumu söyledim. İkinci yarı Fenerbahçe formasına layık futbolcu grubu vardı. Hepsine teşekkür ederim. Mesleğimiz kolay değil, inanın çok zor. Böylesine stresin içinde olmak, büyük camiaların yükünü taşımak kolay değil. Oyuncuların hepsi sahada oldu, ağladı, dışarıdan dua edenler oldu. Biz bunu hissettik. Büyük cümleler kullanmadık, sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine de Allah bizim sözümüzü yerde koymadı. Camiamızdaki sinerjiyle birlikte, Allah'ın izniyle Fenerbahçe'nin yolu açık olacak. İnşallah sonunda kazanan biz oluruz. Ben kadere inanıyorum, ne varsa onu göreceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Rakiplerimizin ne yaptığından çok, bizim ne yaptığımız önemli." dedi.

"Hayatta tesadüfe inanmam. Fenerbahçe, kaderinde ne varsa onu gördü. Çok da yalnız bırakıldı. Yıllarca yalnız bırakıldı. Allah da bize o süreçlerde bu takımın içinde olmayı nasip etti. Bundan her zaman gurur duydum, şeref duydum. Kadere inanıyorum, ne varsa onu göreceğiz. Çok mutluyum. Bugün bizden duasını esirgemeyen tüm Fenerbahçelilere bu galibiyeti armağan ediyorum."

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