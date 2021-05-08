Ankaragücü kümede kalmayı, Fenerbahçe şampiyonluğu hedefliyor! Bu maça iddaa oynayanların %70'i...

Bu bir ilandır

ANKARAGÜCÜ

- Hikmet Karaman göreve geldikten sonra iç sahada oynadığı ilk 6 maçta 14 puan toplayan Ankaragücü, son 3 lig maçında ise hem içerde hem de dışarda sınıfta kaldı ve üst üste yenilgiler alarak düşme hattına saplandı kaldı.

- Korcan Çelikay, Torgeir Borven ve Furkan Beklevic sakat. İbrahim Akdağ'ın durumu maç saati netleşecek.

- Kalede Ricardo Friedrich olacak, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz hafta sahalara dönen Atakan Çankaya da büyük bir aksilik olmazsa bu sefer ilk 11'de maça başlayacak.

- Takımın en formda ismi kuşkusuz Joseph Paintsil... Ganalı oyuncu forma giydiği son 4 maçta 4 gol attı ancak Ankaragücü bu maçların hiçbirini kazanamadı.

- İbrahim Akdağ yetişmezse orta alanda yük Daniel Lukasik ile Endri Çekiçi üzerinde olacak.

FENERBAHÇE

- Emre Belözoğlu geldikten sonra yükselişe geçen Fenerbahçe, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği haftada şampiyonluk umutlarını taze tutmak için Ankara'da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

- Sarı lacivertli ekipte Mbwana Samatta bel ağrısı, Serdar Aziz arka adalesindeki problem ve Sinan Gümüş sırt ağrısı şikayetiyle deplasman kafilesinde yer almadı.

- Altay Bayındır, Diego Perotti, Sadık Çiftpınar ve Nazım Sangare sakatlıkları devam eden diğer isimler...

- Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun son maçlarda kurduğu düzeni ve kadroyu kolay kolay değiştirmesi beklenmiyor. Jose Sosa savunma önünde oynamaya devam edecek, en ileride de Enner Valencia izleyeceğiz.

- Kalabalık orta sahada İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş mutlaka olur, savunmanın sağında geçen hafta olduğu gibi Ozan Tufan görev yapar.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ankaragücü'nün son 7 lig maçının 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

- Fenerbahçe'nin ligdeki son 5 maçının 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasında oynanan son 5 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" oldu. (5 maç - 16 gol)

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