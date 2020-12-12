Ankaragücü Konyaspor maçı Süper Lig'in 12. Haftasında puan durumu üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak. Konyaspor'un kazanması halinde 18 puana yükseleceği mücadele, Ankaragücü için alt sıralardan kurtulabilmek için çıkış maçı anlamını taşıyabilecek. Peki, Ankaragücü Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANKARAGÜCÜ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 12. Hafta mücadelesinde Ankaragücü, Konyaspor ile karşılaşacak. 12 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün ligde henüz galibiyeti bulunmuyor.



Ligde bir maçı eksik olan, bir haftayı da bay geçen sarı-lacivertli takım, oynadığı 9 karşılaşmada 2 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor.



İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi MKE Ankaragücü'nde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.



Öte yandan başkent temsilcisinde, maç öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde biri futbolcu 3 kişide pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerde 8 Aralık'ta da 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.