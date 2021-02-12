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Futbol
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Haber Giriş: 12.02.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Ankaragücü, Kayserispor maçına hazır! Hikmet Karaman'ın ilk maçı...

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Ankaragücü, Kayserispor maçına hazır! Hikmet Karaman'ın ilk maçı...
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ana bölümünde ise tam saha taktik çalışma gerçekleştirdi.

Ağrıları nedeniyle hafta boyu takımdan ayrı çalışan Alper Potuk, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmasını sürdürdü.

Hikmet Karaman 1.5 yıllığına Ankaragücünde
Hikmet Karaman 1.5 yıllığına Ankaragücü'nde

Kart cezalısı Tiago Pinto ve İbrahim Akdağ, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Başkent ekibi, bugün kara yolu ile Kayseri'ye geçecek.

 

Ankaragücü, Kayserispor maçına hazır Hikmet Karamanın ilk maçı...

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