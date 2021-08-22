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Futbol
Haber Giriş: 22.08.2021 - 22:37 | Son Güncelleme:

Ankaragücü ile Kocaelispor yenişemedi

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Ankaragücü ile Kocaelispor yenişemedi

TFF 1. Lig'in 2. haftasındaki MKE Ankaragücü-Kocaelispor karşılaşması 0-0 sona erdi.

Futbol: TFF 1. Lig - MKE Ankaragücü: 0 - Kocaelispor: 0
Stat: Eryaman

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Ali Akkor, Cemal Alpay
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler (Dk. 57 Pinto), Lukasik (Dk. 57 Abdullah Durak), Mehmet Murat Uçar, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 67 Ali Kaan Güneren), İshak Çakmak (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Cem Ekinci, Eren Derdiyok
Kocaelispor: Korcan Çelikay, Cisse, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet
Taş, Musa Nizam, Pereira (Dk. 80 Ndlovu), Mandjeck, Yılmaz Özeren (Dk 90 5
Mevlüt Çelik), Benhur Keser (Dk. 65 İrfan Başaran), İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 65 Tisdel), Bahattin Köse
Sarı kartlar: Dk. 32 Mehmet Murat Uçar, Dk. 75 Eren Derdiyok (MKE Ankaragücü), Dk. 78 Yılmaz Özeren (Kocaelispor)

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