Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 78. kez karşı karşıya geliyor

Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü, yarın başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Serkan Tokat düdük çalacak.



Sarı-lacivertli takımda, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.



Cezalı futbolcunun olmadığı Gençlerbirliği'nde ise savunma oyuncuları Zargo Toure ve Mustafa Akbaş, sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev yapamayacak.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken, hafta içi deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Gençlerbirliği ise son 2 maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerken, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



MKE Ankaragücü, ligde 33 puan ve averajla 16. sırada yer alırken, Gençlerbirliği topladığı 31 puanla 19. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan derbi, 1-1 sona ermişti.

- 61 yıllık rekabet

Süper Lig'in 34. haftasında yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak Ankara derbisinin rekabeti 61 yıl öncesine dayanıyor.



Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde bugüne dek 77 kez karşılaşan iki köklü kulübün rekabetinde MKE Ankaragücü'nün galibiyetlerde 28-26 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 23 maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Bu sezonun ilk yarısında 13. haftada yapılan müsabaka ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.



- İlk maç 12 Eylül 1959'da



Başkentin iki temsilcisi ilk kez, 12 Eylül 1959'da Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadı'nda o zamanki adıyla Milli Lig'de karşı karşıya geldi.



Hakem Doğan Babacan'ın yönettiği bu maç, MKE Ankaragücü'nün 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.



- En farklı galibiyet MKE Ankaragücü'nden



İki takımın lig tarihinde karşılaştığı maçlardan en farklı galibiyeti MKE Ankaragücü elde etti.



Başkentin sarı-lacivertli takımı, 10 Şubat 1991'de sahadan 7-2 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Bu maç ayrıca iki takım arasındaki en gollü derbi oldu.



Gençlerbirliği ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 5 Mart 2005'te 4-0'lık skorla aldı.



- Rekabete 7,5 yıl ara geldi



MKE Ankaragücü'nün 2011-2012 sezonunda Süper Lig'den düşmesiyle iki takım arasındaki rekabete ara verildi.



Sarı-lacivertli ekip 2018-2019'da tekrar Süper Lig'de yer almasına rağmen, Gençlerbirliği o sezon TFF 1. Lig'de mücadele etti. İki takım 7,5 yıl sonra geçen sezon Süper Lig'de tekrar birbirlerine rakip oldu.



- Yıllardır aynı stadı kullanıyorlar



Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, Ankara'da yıllardır aynı stadı kullanıyor.



Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadı, yıkım kararı alınana kadar iki köklü kulübe de ev sahipliği yaptı. Bu stadın yıkılması sonrası iki takım da şu an iç saha maçlarına Eryaman Stadı'nda çıkıyor.



- Rekabet 1937'ye kadar uzanıyor



İki ekip arasında bilinen en eski maç, 1937 yılında oynandı.



1910 yılında kurulan MKE Ankaragücü ile 1923'te kurulan Gençlerbirliği'nin bilinen ilk maçı, 21 Mart 1939'da yapıldı.



Milli Küme organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen bu maçı Gençlerbirliği 4-2 kazanmıştı.



Ankara'nın köklü iki takımı, Süper Lig'de geride kalan 77 müsabaka dışında, Türkiye Kupası, Ankara Profesyonel Ligi, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve alt liglerde de birçok kez birbirlerine rakip oldu.

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