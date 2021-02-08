Ankaragücü ikinci yarıya da kötü başladı!

Son olarak dün sahasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen sarı-lacivertliler, ikinci devrede çıktığı iki karşılaşmayı da kaybetmiş oldu.



Ligin ikinci yarısının ilk haftasında düşme hattındaki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kritik maçta 1-0 yenilen başkent temsilcisi, bay geçtiği haftadan sonra Demir Grup Sivasspor'a da farklı kaybetti.



MKE Ankaragücü, 24. hafta sonunda 18 puanla 20. sırada kaldı.



- Son 7 maçta tek galibiyet



Sarı-lacivertliler, son 7 maçında 6 yenilgi alarak kötü bir performans sergiledi.



Bu süreçte Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor'a yenilen MKE Ankaragücü, sadece Kasımpaşa karşısında 3 puan alabildi.

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