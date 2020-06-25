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GeriFutbol Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanına çıktı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 15:29,Son Güncelleme:

Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanına çıktı!

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Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanına çıktı!
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MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı.

Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine dün getirilen İbrahim Üzülmez'in takımıyla yaptığı ilk antrenmanı Anadolu Ajansı görüntüledi.

Kulübün Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman öncesi İbrahim Üzülmez, saha ortasında kısa bir konuşma yaptığı oyuncularına beklentilerini iletti.

Süper Lig'de 29. hafta maçında 27 Haziran Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri'nde tamamlayacak.

 

Ankaragücü, İbrahim Üzülmezle ilk antrenmanına çıktı

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