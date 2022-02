Ankaragücü hocası Mustafa Dalcı: 'Hedefimiz Süper Lig'

Haberin Devamı

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde kamp yaparak değerlendiren MKE Ankaragücü’nde teknik direktör Mustafa Dalcı, Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) sorularını yanıtladı. Spor Toto 1’inci Lig’de aynı puanla Ümraniyespor’un ardından ikinci sırada yer alan başkent ekibinde teknik direktör Mustafa Dalcı, hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak ve orada kalıcı olmak olduğunu söyledi.



"İYİ BİR KAMP YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"



Ankara’daki hava muhalafeti nedeniyle Antalya’ya kampa geldiklerini dile getiren Mustafa Dalcı, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Balcı, "Atmosferi değiştirmek ve biraz daha sağlıklı bir ortamda çalışmak iyi geldi. Lige verilen bu arada oynayacağımız ilk maça biraz daha ciddi hazırlanmak adına burası bizim için iyi oldu. İyi bir çalışma ortamımız var. İyi de kamp yaptığımızı düşünüyoruz. Oyuncularımızla iyi de bir antreman programı yaptık. Özellikle geçen hafta genellikle çift antreman ve kuvvet antremanlarıyla devam ettik" dedi.



"TEK HEDEFİMİZ ANKARAGÜCÜ’NÜ SÜPER LİG’E ÇIKARMAK"



Sezon başında takım planlaması yaparken hedeflerinin Süper Lig’e çıkacak kadroyu oluşturmak olduğuna dikkat çeken Dalcı, "Tabi ki sezon başı bu takımı planlarken amacımız Ankaragücü’nün layık olduğu yere, yani Süper Lig’e tekrar çıkarmak. Bu anlamda bir kadro yapılanması içerisine girdik. Tek hedef ve amacımız var, bulunduğumuz bu ligden Ankaragücü’nü tekrar Süper Lig’e çıkarmak" diye konuştu.



"TRANSFER TAHTASI AÇILIRSA FORVET ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"



Takım olarak tranfer tahtalarının kapalı olduğunu söyleyen Mustafa Dalcı, açılması halinde takıma bir forvet oyuncu almayı düşündüklerini dile getirdi. Dalcı, "Yönetimimiz bu anlamda çalışmalar yapıyor. Geçmişe dönük belli borçlar var. Şu an itibarıyla hala tahtamız kapalı. Açılabilirse santrfor mevkisine, Nadir Çiftçi’nin gittiğini düşünürsek, Eren Derdiyok’u desteklemek adına bir oyuncu almayı düşünüyoruz. Transfer tahtası açılmazsa da sorun değil. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu şekilde de ligi istediğimiz şekilde bitirebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINA ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKMAK İSTİYORUZ"



Gençlerbirliği ile oynayacaklarına dikkat çeken Mustafa Dalcı, "Ankaragücü-Gençlerbirliği maçı tabi ki kendi içinde yıllardır ciddi bir rekabete tanık oluyor. Adı üstünde bir derbi. Dolayısıyla bunun böyle güzel ve artı bir yanı var. Oyuncularıma hep şunu söyledim. Lig sırası geldiğinde her takımla oynayacağız. Bu hafta oynama sırası Gençlerbirliği’nde. En iyi şekilde hazırlanıp bu maçtan da alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz" dedi.



"KATMA DEĞER SAĞLAYACAK YABANCIYA KAPIMIZ AÇIK"



Yabancı oyuncuya karşı olmadığını kaydeden deneyimli teknik direktör, kaliteli ve katkı sağlayacak her yabancıya kapılarının açık olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Kaliteli, gerçekten katma değer sağlayacak her yabancı oyuncuya kapımız açık. Önemli olan yabancı oyuncunun sana, takımına ya da ülke futboluna katkı sağlaması. Tabi ki ne kadar çok yerli oynatabilirsem Türk futbolu adına önemli. Gönül ister ki altyapıların doğru planlanması ve yabancı sınırlamasının biraz daha az olup, kendi oyuncumuzu bu liglerde ya da üst liglerde ne kadar oynatabilirsek Türk futboluna kazandırabilmek derdimiz. Tabi ki bunların hepsi uzun süreli planlamalar. Buralarda da sabırlı olmak gerekiyor. Yıllardır futbolun içerisinde maalesef bu sabrı gösteremiyoruz. Bir Almanya örneği vermek lazım, Löw ilk Alman milli takımına başladığı zaman bunu bir devlet politikası olarak gündeme getirip en az 10 senelik planlamanın içine girip sabırlı bekleyerek ve doğru işler yaparak dünya futbolunda yer sahibi oldular."



"HEDEFİM SÜPER LİG’DE KALICI OLMAK"



Her teknik direktör gibi hedefinin Süper Lig’de kalıcı olabilmek olduğunu ifade eden Mustafa Dalcı, "Tabi ki bu işte her meslektaşımın hayali olan Süper Lig’de kalıcı olabilmek. Bu ülkede yaşayabileceğin en büyük zirve neresiyse orayı hedeflerim. Bizim de hedeflerimiz, futbolu bıraktıktan sonra teknik adam olarak bu ülkede Süper Lig’de kalıcı olmak. Buralarda başarılı olabilmek" dedi.