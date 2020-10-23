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Spor Arena
Haber Giriş: 23.10.2020 - 13:03 | Son Güncelleme:

Ankaragücü Hatayspor maçı neden ertelendi?

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Ankaragücü Hatayspor maçı neden ertelendi?
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Ankaragücü Hatayspor maçı neden oynanmıyor ve neden ertelendi sorusu, karşılaşmayı takip etmek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Ligin 6'ncı hafta mücadelesinde Hatayspor ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını gerçekleştiren Ankaragücü, mücadelenin ertelenmesi üzerine sonraki haftaya odaklandı. Peki, Ankaragücü Hatayspor maçı neden ertelendi ve oynanmıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Ankaragücü Hatayspor maçı Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla ertelendi. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'da yaklaşık 10 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta yeniden test yapıldı. Vaka sayısında herhangi bir değişiklik gözlenmemesi dolayısıyla Ankaragücü Hatayspor maçı ertelendi. Böylece bu karşılaşma, Hatayspor'un ligde Erzurumspor maçı sonrasında ertelenen ikinci mücadelesi oldu.

Ertelenen karşılaşmaların ne zaman oynanacağına dair henüz herhangi bir bilgi yer almıyor.

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