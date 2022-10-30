Canlı anlatım: Ankaragücü Hatayspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 12. hafta maçında Ankaragücü ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.
ANKARAGÜCÜ 1-0 HATAYSPOR
GOL: 3' Beridze
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Jese, Ali Sowe.
Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Samuel, Onur, Aabid, Mehdi, Saba, Ayoub, Ze.
ANKARAGÜCÜ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 12'inci Hafta mücadelesinde Ankaragücü, Hatayspor'u konuk ediyor. Saat 14.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.