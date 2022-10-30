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Canlı anlatım: Ankaragücü Hatayspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Ankaragücü#Hatayspor#Süper Lig
Canlı anlatım: Ankaragücü Hatayspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 14:25

Spor Toto Süper Lig 12. hafta maçında Ankaragücü ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 12. hafta maçında Ankaragücü ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

 

ANKARAGÜCÜ 1-0 HATAYSPOR

GOL: 3' Beridze

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Jese, Ali Sowe.

Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Samuel, Onur, Aabid, Mehdi, Saba, Ayoub, Ze.

ANKARAGÜCÜ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 12'inci Hafta mücadelesinde Ankaragücü, Hatayspor'u konuk ediyor. Saat 14.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.

 

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#Ankaragücü#Hatayspor#Süper Lig

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