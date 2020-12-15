Ankaragücü Hatayspor maçı ile puan durumu yeniden şekillenecek. Koronavirüs vakalarına yakalanan ve ligde eksik maçları bulunan Hatayspor, Ankaragücü maçı ile eksikliklerini tamamlayacak. 18 puanla ligin 8'inci sırasında yer alan Hatayspor, bu maçı kazanması halinde 4'üncü sırada konumlanacak. Peki, Ankaragücü Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANKARAGÜCÜ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 6'ıncı Hafta erteleme maçında Ankaragücü, Hatayspor'u konuk edecek. 15 Aralık Salı günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek, yönetecek.



Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde oynadığı 10 lig maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan bordo-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşısında kazanarak daha üst sıralara doğru yol almak istiyor.



Ligde 18 puanı bulunan Hatay temsilcisi 8. sırada yer alıyor.