Ankaragücü - Hatayspor maçı ne zaman? Maçın tarihi ertelendi!

Hatayspor'un Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı mücadele, ekipte korona virüs vakalarının görülmesinden dolayı ertelendi. TFF'den yapılan açıklamada maçın federasyon tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacağı bildirildi. Maçın tarihi ise henüz kesinleşmedi. İşte, detaylar.

Ankaragücü - Hatayspor maçı ne zamana ertelendi?

17 futbolcusu, 1 personeli ve teknik direktörü korona virüse yakalanan Hatayspor'un hafta sonunda Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

TFF, Ankaragücü ile Hatayspor arasında 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Ankara Eryaman Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmayı da ileri bir tarihe erteledi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Lig'in 6. Haftasında oynanması gereken MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor müsabakası, Atakaş Hatayspor Kulübü'nün A Takım Listesindeki Covid-19 PCR test sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ta belirtilen sayının altına düşmüş olması ve karantina süreleri de dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Karşılaşmanın yeni tarihi ise henüz belli olmadı. Maçın tarihi açıklandığı zaman konuyla ilgili yeni gelişmeleri haberlerimizde yer vereceğiz.

Hatayspor'un Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı mücadele de ertelendi. Geçtiğimiz hafta yapılan testler neticesinde 17 futbolcusu, 1 personeli ve teknik direktörü korona virüse yakalanan Hatayspor'un, BB Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşma ertelenmişti.

Müsabaka Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır.