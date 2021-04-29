Ankaragücü Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son iki Süper Lig maçında puan alamayan Gaziantep FK, kulüp tarihinde üst üste üç yenilgi almadı. Deplasmanda oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanamayan Gaziantep FK, Denizlispor ile birlikte ligde devam eden en uzun dış saha galibiyet hasretini yaşıyor. Joseph Martin Paintsil bu sezon Süper Lig'de attığı 10 golün dördünü penaltıdan kaydetti. 2010/11'den bu yana Ankaragücü forması giyen hiçbir oyuncu tek sezonda beyaz noktadan daha fazla gol atamadı.



Ankaragücü karşısında çıktığı iki Süper Lig maçında da gol atan Alexandru Maxim, Süper Lig kariyerinde hiçbir rakibinin filelerini üç karşılaşmada havalandıramadı. Kariyerinde en fazla gol attığı lig sezonunu geçiren Muhammet Demir, aynı zamanda bu sezon en fazla gol katkısı yapan Türk oyuncu konumunda.



Yabancı teknik adamların çalıştırdığı takımları konuk ettiği son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Hikmet Karaman, tek yenilgisini geçen sezon Gaziantep FK'yı çalıştıran Marius Sumudica'dan aldı.

ANKARAGÜCÜ GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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