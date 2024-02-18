Ankaragücü-Galatasaray maçında üst üste rekorlar! İsabetli şut, Barış Alper Yılmaz ve Mertens...

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Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-0 kazandı.

Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile karşılaşan ve 3 gün sonra Ankara'da maça çıkan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de değişikliklere gitti.

Buruk; Eryaman Stadyumu'nda Muslera, Barış Alper, Nelsson, Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay, Berkan, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'ini tercih etti.

İLK YARIDA REKOR

Galatasaray, 13, 14 ve 39. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, ilk devrede 19 şut attı ve bu alanda bu sezonki en yüksek sayısına ulaştı.

BARIŞ ALPER, ICARDI'DEN SONRA BAŞARDI

Davinson Sanchez'in 14. dakikada attığı golde asisti yapan Barış Alper Yılmaz, bu sezon Mauro Icardi'nin ardından üst üste dört Süper Lig maçında gol katkısı sağlayan ikinci Galatasaray oyuncusu oldu.

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Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakşehir ağlarını havalandıran milli oyuncu, Ankaragücü karşısında da gol pası verdi.

KEREM DEMİRBAY 'KAFASINI' KULLANIYOR

Opta'nın verilerine göre; En üst lig kariyerinde attığı son üç golün ikisini kafa vuruşlarıyla kaydeden Kerem Demirbay (Galatasaray x1 & Leverkusen x1), daha önceki 21 golünün sadece birini bu şekilde bulmuştu.

MERTENS SERİYE BAĞLADI

Sezon sonunda futbolu bırakabileceği konuşulan 37 yaşındaki Dries Mertens ise skor katkısına devam etti. Galatasaray'ın ilk golünde asist yapan Belçikalı futbolcu, son 4 maçta skor katkısında bulunmuş oldu.

DEPLASMANDA REKOR

Ayrıca Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çektiği (27) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (44) deplasman maçını Ankaragücü karşısında oynadı.

Opta'nın geçtiği bilgiye göre ise Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de en fazla maçını gol yemeden kazanan takım konumunda. Sarı-kırmızılılar bunu 12 karşılaşmada başardı.

LİG TARİHİNDE DAHA İYİSİ YOK

Bu sezon oynadığı 26 lig maçında 69 puan toplayan Galatasaray, Süper Lig tarihinde bu aşamayı en fazla puanla tamamlayan takım oldu.

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