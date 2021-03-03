Ankaragücü-Galatasaray maçında Arda Turan ve Fatih Terim'den olay tepki! Sosyal medya yıkıldı

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Ankaragücü-Galatasaray maçında Arda Turan ve teknik direktör Fatih Terim'in tepkileri dikkat çekti.

Mücadelenin 17. dakikasında Arda Turan'ın Atila Turan ile girdiği mücadele sonrası Ankaragücülü futbolcu yerde kaldı.

Sarı-kırmızılı oyuncu, düdük sonrası çok sinirlendi ve hakem Halil Umut Meler'e bir süre tepki gösterdi.

Arda Turan, hakeme el hareketleriyle rakibinin kendini yere attığını anlatmaya çalıştı.





TERİM YEDEK KULÜBESİNDEN FIRLADI

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında ise hakem Halil Umut Meler, Galatasaraylı Yedlin'in hücuma çıkış esnasında rakibine faul yaptığı yönünde karar verdi.

Faul düdüğünün ardından Fatih Terim sinirle ayağa kalkarken yedek kulübesindeki futbolcular da kulübeden fırlayarak karara itirazlarda bulundu.

ÖMER BAYRAM'IN PERFORMANSINA TEPKİLER

Maçın ilk yarısında duran topların başına geçen Ömer Bayram'ın, yaptığı tercihler sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Ömer Bayram'a tehlikeli sayılabilecek noktalardan kullandığı 4 serbest vuruş sonrası tepki gösterdi.







G.SARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısına iki sol bek oyuncusundan yoksun çıktı.

Tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir, Ankara'ya getirilmedi.

İKİ TAKIM ARASINDA 100. MAÇ

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig'de 100. randevuya çıktı.

İki takım arasındaki rekabette bugüne dek oynanan 99 maçta sarı-kırmızılılar 62-18 gibi büyük bir üstünlük sağladı. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.