Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 98. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 84 golle karşılık verebildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.

Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında Eryaman Stadı'nda yarın saat 18.30'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ankara'daki maçlar

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 48 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-13 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 49 gol attı. Geçen sezon Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray, 3-1 kazandı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Son 7 haftada aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopan sarı-kırmızılı takım, ligde kalma ümitleri azalan başkent temsilcisine konuk olacak. Haftaya 52 puanla 5. sırada giren Galatasaray, Ankara'dan 3 puanla dönerek Avrupa kupalarına katılım potasında kalmak istiyor.

Ligde 26 puanla sonuncu sırada yer alan MKE Ankaragücü ise kazanarak üst sıradaki takımlara yaklaşmak için mücadele edecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Galatasaray'da önemli eksikler

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle MKE Ankaragücü maçında birçok futbolcusundan yararlanamayacak.

Kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina ve cezalı olan Sofiane Feghouli, başkentte sahaya çıkamayacak. Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta görev yapamayan Radamel Falcao'nun da yarın sahaya çıkması beklenmiyor.

İki futbolcu kart cezası sınırında

Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Ömer Bayram, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 33. haftadaki Göztepe maçında görev yapamayacak.

Son 7 maçını kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 7 maçta galibiyet elde edemedi. Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 6 lig müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

Ligde ilk 2 şansı bulunmuyor

Galatasaray, son 3 haftasına girilen Süper Lig'de ilk 2'ye girme şansını kaybetti.

Ligde son 7 haftada kazanamayarak şampiyonluk yarışında havlu atan sarı-kırmızılı ekip, lider Medipol Başakşehir'in 14, ikinci Trabzonspor'un ise 10 puan gerisine düştü. Galatasaray, kalan maçlarını kazansa bile bordo-mavili ekibi yakalama şansı bulunmuyor. Ligi üçüncü sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'un CAS mücadelesini kazanması durumunda iki sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalacak.

MKE Ankaragücü bu hafta Süper Lig'e veda edebilir

Ligde 26 puanla son sırada yer alan ve 15. Çaykur Rizespor'un 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, bu hafta Süper Lig'e veda edebilir. MKE Ankaragücü, Galatasaray karşısında 3 puan alamazsa diğer rakiplerinin alacağı sonuçlara göre son 2 haftaya girilirken TFF 1. Lig'e düşen ilk ekip olabilir.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlamasından sonra MKE Ankaragücü, galibiyet elde edemedi. Aradan sonraki 5 maçta sarı-lacivertliler, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertlilerde zorlu maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

İSTATİSTİKLER

2000 senesinden bu yana Ankaragücü'nün Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk ettiği hiçbir maç beraberlikle sonuçlanmadı. Ankaragücü ile oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 18 gol gönderdi.

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını puansız geçen Ankaragücü, daha önceki üç iç saha karşılaşmasında 6 puan toplamıştı. Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Galatasaray, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 11 karşılaşmada almıştı. Süper Lig'e verilen aranın ardından oynanan beş maçlık süreçte en fazla gol yiyen takım Galatasaray.

Ankaragücü forması giyen Stelios Kitsiou, Süper Lig kariyerindeki ilk golü bu sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında atmıştı. Gerson Rodrigues, Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de çıktığı beş iç saha maçının dördünde birer gol kaydetti. Adem Büyük bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla attığı yedi golün beşini deplasmanda kaydetti.

İlk 11 çıktığı son dört Süper Lig maçında beş gol kaydeden Adem Büyük, Burak Yılmaz'dan bu yana Galatasaray formasıyla beş maçlık seri yakalayan ilk Türk olabilir. Teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü ile karşılaştığı 16 Süper Lig maçını da kaybetmeyen Fatih Terim, son 11 maçtaki tek puan kaybını bu sezonun ilk yarısında yaşadı.