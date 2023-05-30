Şampiyonluk yolunda son viraj! Ankaragücü Galatasaray maçı için filmleri aratmayacak 30 yıllık tesadüf... Okan Buruk bu akşam zafere ulaşırsa...

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Hükmen galip sayılacağı Hatayspor maçının puanları da eklenince 82 puana sahip olan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yle oynayacağı ligin son mücadelesinden önce MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacak.

Zirve mücadelesinde en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde yer alan lider Galatasaray bugün başkentte MKE Ankaragücü’nü mağlup etmesi durumunda ezeli rakibinin Kadıköy’de Fraport TAV Antalyaspor karşısında alacağı sonuca bakmadan 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu durumda 4 Haziran Pazar günü Nef Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe derbisinin formalite ve prestijden başka bir önemi kalmayacak.

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in kritik mücadelesinde Ankaragücü, Galatasaray'ı konuk edecek. 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'da oynanacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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MUHTEMEL 11'LER

30 YIL SONRA FİLM GİBİ TESADÜF

Galatasaray'da MKE Ankaragücü mücadelesinin teknik direktör Okan Buruk için çok ayrı bir önemi bulunuyor. Başarılı çalıştırıcı, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı.

O maçta ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan Okan Buruk, bu kez sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaşmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, 1992-1993 sezonunun son maçında Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.

ŞAMPİYON OLANIN KASASI DOLACAK

Süper Lig’de 22 şampiyonlukla bu alanda zirvede yer alan Galatasaray 23. kez mutlu sona ulaşırsa toplamda 198 milyon TL’yi kasasına koyabilecek. Bu sezon 25 galibiyet, 5 beraberliği bulunan Cimbom kalan 2 maçını da kazanırsa 27 galibiyete ulaşacak ve katılım hakkı (33.4 milyon TL), galibiyet ödülü (2.3 milyon TL), Beraberlik ödülü (1.15 milyon TL) geçmişteki her şampiyonluk (2.86 milyon TL) kalemlerinden yaklaşık 200 milyon TL elde edecek. Ligde 23 zaferi bulunan F.Bahçe ise son 2 karşılaşmayı da kazanıp 25 galibiyetle şampiyonluğu elde ederse 190 milyon TL alacak.

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KUTLAMALAR iÇiN DERBi BEKLENECEK

Ankaragücü’nü yenmesi halinde Spor Toto Süper Lig’de 23. şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray’da kutlamaların hangi tarihte ve nerelerde yapılacağı büyük ölçüde netleşti. Sarı kırmızılılar 3 önemli sebeple MKE Ankaragücü maçının oynanacağı 30 Mayıs Salı akşamını ve gecesini pas geçerek, Nef Stadı’nda ya da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kutlama yapmayacak. Zafer kutlaması 4 Haziran Pazar günü Nef Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde gerçekleştirilecek. Galatasaray yönetimini bu karara yönelten sebepler şunlar:

FLORYA TARAFTARA KAPATILACAK

Geçmişte kazanılan şampiyonluklar sonrası taraftarların Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gidip takımla bir araya gelmesi gelenek haline gelmişti. Bu kez taraftarların tesislere girmesine izin verilmeyecek. Nedeni ise Florya’daki çim zeminin bozulma endişesi. Yeni yapılan zeminin zarar görmemesi için 3 ay gibi bir zaman gerekiyor; tesislere taraftarlar alınması halinde saha kullanılamaz hale gelecek. Böyle bir durumda takımın Fenerbahçe derbisi ile haziran ayı sonunda başlayacak Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına Florya’da hazırlanma ihtimali ortadan kalkacak.

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KAFİLE 03.00’TE İSTANBUL’A GELECEK

Sarı kırmızılı takım deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü’nü mağlup edip mutlu sona ulaşırsa ilk kutlamalar başkentte yapılacak. Karşılaşma sonrası sahada ve havalimanı yolunda coşku yaşanacak. Ankara’daki Galatasaray taraftarlarının bu konuda hazırlıklara başladığı, havalimanına kadar futbol takımına görkemli bir konvoyun eşlik edeceği öğrenildi. Sarı kırmızılı kafile sabaha karşı 03.00’te İstanbul’da olacağı için, hem saatin çok geç olması hem de güvenlik gerekçesiyle burada kutlama yapılmayacak.

DEV EKRAN KURULDU

G.Saray yönetimi, Nef Stadı’nın hemen yanına inşa edilen 7/24 etkinlik ve konser alanında Ankaragücü maçının oynanacağı gün özel bir kutlama programı düzenlemeyi planlıyordu. Taraftarların şampiyonluk maçını izleyebilmeleri için dev bir ekran kuruldu ve hoparlörler yerleştirildi.

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TAKIMA YENİ BİR DOPİNG OLMASI İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI

30 Mayıs Salı günü Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Cimbom’un 1 numaralı hedefi başkentte kazanıp Fenerbahçe maçına şampiyon olarak çıkmak. Derbi öncesinde Galatasaray’ın 23. şampiyonluğunu ilan etmesini arzulayan yönetim de takımın motivasyonuna artırmak için önemli bir hamle yapma kararı aldı. Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında Galatasaray takımına özel bir prim jestinde bulunan yönetim dördüncü yani son virajı da galibiyetle dönmesi halinde takıma yine doping yapacak.

BEŞİKTAŞ YENİLGİSİ SONRASI SARI KIRMIZILILAR 3’TE 3 YAPTI

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Sarı kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisinin ardından, kalan 5 haftada oynanacak maçlar için 10’ar milyon TL prim belirlerken üst üste 3 galibiyet alan Galatasaray takımının prim havuzunda 30 milyon TL birikmiş durumda. Ankaragücü deplasmanında da sarı kırmızılılar kazanırsa bu rakam 40 milyon TL’ye çıkacak. Bu durumda Galatasaray yönetimi, kazanılacak şampiyonlukla Fenerbahçe derbisini beklemeden 10 milyon TL de başarı bonusu ile sarı kırmızılı takıma 50 milyon TL şampiyonluk primi dağıtacak.

ŞAMPiYONA SEZONUN ASiSTiNi iNTER YAPTI

Süper Lig’de şampiyon ya bugün ya da pazar günü Nef Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde belli olacak. Ancak ligi zirvede bitiren takım kim olursa olsun Inter sayesinde sezonu 2 hafta geç açacak. İtalyan devinin geçen haftaki sonuçlarla birlikte ligi ilk 4 içinde bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantilemesi sonrası Süper Lig şampiyonu Devler Ligi yolculuğuna 1. ön elemeden değil 2. ön eleme turundan başlayacak. 11-12 Temmuz yerini 25- 26 Temmuz’da ilk maçına çıkacak olan temsilcimizin gruplara kalabilmesi için 3 turu geçmesi gerekiyor.

ANKARAGÜCÜ ANALİZİ

Son 6 haftada tek yenilgisi olan Ankaragücü, 33 haftayı 39 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde geçti ve hâlâ Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantileyebilmiş değil.

Uros Radakovic ve Pedrinho sakat. Son antrenmanda takımla çalışan Taylan Antalyalı'nın durumu maç saati netleşecek.

Eldivenler Gökhan Akkan'a emanet.

Kevin Malcuit bekten ziyade sağ stoperde görev yapıyor.

3'lü savunma tercih eden TD Tolunay Kafkas'ın kanat/bek tercihleri Stelios Kitsiou (sağ) ve Hasan Ali Kaldırım ya da Matej Hanousek (sol) olacak.

Orta alanda Lamine Diack, en ileride Ali Sowe değişilmez.

Hücum kanatlarında Anastasios Chatzigiovanis ve Milson forma giyecek.

GALATASARAY ANALİZİ

Son 3 haftayı gol yemeden 9 puanla (3G) geçen Galatasaray, Ankara'dan 3 puanla dönerse şampiyonluğunu ilan edecek.

Nicolo Zaniolo (kırmızı kart) cezalı ancak sarı-kırmızılı ekip İtalyan yıldızın da dahil olduğu 31 kişilik bir kafile ile deplasmana gitti.

Stoperde "Victor Nelsson & Abdülkerim Bardakcı", sağ bekte Sacha Boey, sol bekte Kazımcan Karataş değişmeyecek.

Önlerinde Lucas Torreira olacak.

Torreira'nın yanında Sergio Oliveira, hücuma yakın bölgede Dries Mertens görev yapacak.

Hücumun bir kanadında Milot Rashica, diğerinde Kerem Aktürkoğlu forma giyecek.

Gole en yakın isim tabii ki Mauro Icardi olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ankaragücü'nün iç sahada oynadığı son 4 lig maçının 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Galatasaray deplasmanda oynadığı son 8 lig maçının 7'sinde devreye önde girdi! (7 kez İY2 - 1 kez İYX)

PEKİ FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Ancak sarı kırmızılılar MKE Ankaragücü ile berabere kalması durumunda Fenerbahçe umutlarını derbiye taşıyacak. Sarı lacivertlilerin şansını devam ettirebilmesi için sahasında evinde Akdeniz ekibini yenmesi şart.

Galatasaray gibi Kanarya da puan kaybederse sevinen gene sarı kırmızılılar olacak. Fenerbahçe, Antalyspor engelini kayıpsız geçmesi durumunda 9 yıllık özlemini gidermek için 4 Haziran Pazar günü Galatasaray deplasmanına çıkacak. Ezeli rakibi bugün berabere kalırsa, Fenerbahçe’nin Nef Stadı’ndaki maçı en az 3 farkla kazanması gerekecek.

ÜÇÜNCÜ OLMA TEHLİKESİ

Galatasaray eğer deplasmanda Ankaragücü’ne mağlup olursa, sarı lacivertlilerin ezeli rakibini deplasmanda herhangi bir skorla yenmesi şampiyonluk için yeterli olacak. Sarı kırmızılılar bugün yenilip pazar günü derbide berabere kalırsa da mutlu sona ulaşacak. Fenerbahçe’yi bekleyen bir diğer tehlike ise olası bir puan kaybında Beşiktaş’ın gerisinde kalmak. Son hafta oynamadan Gaziantep’ten 3 puan hanesine yazılacak olan Kanarya geride kalan 2 maçta en az 4 puan almak durumunda. Kartal 2’de 2 yapar ve 2 takım sezonu 80’er puanla kapatırsa ikili averajda üstün olan siyah beyazlılar sezonu 2. bitirecek.