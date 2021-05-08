Ankaragücü - Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken hamle! Gökhan Gönül'ü oyuna aldı ve...

Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşırken sarı-lacivertlilerin teknik patronu Emre Belözoğlu, ilk yarıda yaptığı müdahale ile takımının beraberliği yakalamasını sağladı.

Alper Potuk'un 3. dakikadaki golüyle 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, dakikalar 35'i gösterirken oyuna sürpriz bir müdahalede bulundu.

İlk 11'de şans verdiği Mert Hakan Yandaş'ı 35. dakikada oyundan alarak Gökhan Gönül'ü sahaya süren Belözoğlu, karşılaşmaya sağ bekte başlayan Ozan Tufan'ı öne tarafa aldı ve Gökhan Gönül'ü sağ beke çekti. Bu müdahaleden 7 dakika sonra sahneye çıkan Ozan Tufan, 42. dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Genç çalıştırıcının bu hamlesi, sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada büyük takdirini kazanırken Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ARDA GÜLER İLK KEZ

Fenerbahçe’de genç oyuncu Arda Güler, Süper Lig’de ilk kez maç kadrosuna dahil edildi. Sarı-lacivertli ekibin 16 yaşındaki orta saha oyuncusu MKE Ankaragücü maçı ile Süper Lig’de ilk kez maç kadrosuna girme heyecanını yaşadı.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 7 EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına 7 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan; Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta kadroda yer almadı.

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