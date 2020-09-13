Ankaragücü Erzurumspor maçı canlı yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig heyecanı!

Ankaragücü-Erzurumspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 13 Eylül’de MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenilen maçın hakemliğini Burak Şeker yapacak. Ankaragücü-Erzurumspor maçı beIN SPORTS HD2'den yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Erzurumspor maçı saat 17:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı olarak yayınlanacak. Maç Eryaman Stadyumu’nda oynanacak.MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını, hakem Burak Şeker yönetecek.

ANKARAGÜCÜ 8 FUTBOLCUYU TRANSFER ETTİ

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, transfer yasağının kaldırılmasının ardından 8 oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtildi.

Başkent ekibinin Luka Adzic, Erdi Dikmen, Joseph Paintsil, Şahverdi Çetin, Zvonimir Sarlija, Atakan Çankaya, Mücahit Can Akçay ve Jonathan Bolingi'yi renklerine bağladığı ifade edildi.