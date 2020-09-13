Ankaragücü Erzurumspor maçı canlı yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig heyecanı!
Ankaragücü Erzurumspor maçı canlı yayınının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını bekliyorlar. Saat 17:00’da başlayacak olan karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek. Peki Ankaragücü Erzurumspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler
Ankaragücü-Erzurumspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 13 Eylül’de MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenilen maçın hakemliğini Burak Şeker yapacak. Ankaragücü-Erzurumspor maçı beIN SPORTS HD2'den yayınlanacak.
ANKARAGÜCÜ ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ankaragücü Erzurumspor maçı saat 17:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı olarak yayınlanacak. Maç Eryaman Stadyumu’nda oynanacak.MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını, hakem Burak Şeker yönetecek.
ANKARAGÜCÜ 8 FUTBOLCUYU TRANSFER ETTİ
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, transfer yasağının kaldırılmasının ardından 8 oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtildi.
Başkent ekibinin Luka Adzic, Erdi Dikmen, Joseph Paintsil, Şahverdi Çetin, Zvonimir Sarlija, Atakan Çankaya, Mücahit Can Akçay ve Jonathan Bolingi'yi renklerine bağladığı ifade edildi.
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