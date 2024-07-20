Ankaragücü elini çabuk tuttu

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TBL'de transferi en hızlı bitirip kadroyu ilk kuran takım Ankaragücü İkon Menkül oldu.

Bu yıl BSL dahil bir çok takım henüz maddi olarak önünü göremediği için transfere başlamazken, ekonomik olarak da sağlam gelen Ankaragücü, hedefi doğrultusunda önemli hamleler yaptı. Geçen yıl 1 galibiyeti bulunan takımın başına geçen Halil Üner, yıl sonunda Play-Off'u averajla kaçırırken, bu yıl Süper Lig'e çıkacak iddialı bir takım kurdu.

Aynı zamanda kulübün başkanlığını da yapan Üner, yeni sezonda da başantrenörlük görevini sürdürecek. 11 yıl basketbola ara veren ama müthiş bir dönüş yapan Üner ve ekibi hem ekonomik olarak sürdürülebilir bir yapı kurmak, hem de takımı Basketbol Süper Ligi'ne çıkarmanın planlarını yapıyor. Ankaragücü bu doğrultuda tam 10 transfer yaptı. Ormanspor'da Oğuzhan Tosun, Kapaklıspor'dan Kemal Can Aktuna ve Alperen Demir, Esenler Erokspor'dan tecrübeli Altan Erol, TED Ankara'dan yine ligin önemli isimlerinden Hazer Avcı, İstanbul Efendileri'den Arda Uzuner ve Pınar Karşıyaka'dan Deniz Kılıçlı'yı renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler, yabancı konusunda da üst düzey isimlere gitti.

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Aynı zamanda Bulgaristan Milli Takımı'nda da oynayan CSKA Sofya'nın oyun kurucusu Brandon Young'u tranfer eden Ankaragücü, NBA G-League'den CJ Elleby ile tüm dikkatleri üzerine çıktı. Özellikle Elleby, çok ses getirecek bir oyuncu olacak gibi duruyor. Washington Üniversitesi'nde bir çok sayı rekoru kıran Elleby, 2020 yılında Portland tarafından draft edildi. NBA'de iki sezon boyunca 88 maça çıktı. Daha sonra kariyeri düşüşe geçen Elleby, İsrail'in Bnei Herzelya ve NBA G-League takımlarında forma giydi. Çok potansiyelli bir oyuncu olan Elleby, tekrar yükselişe geçmek istiyor. Mevcut kadrodan da ligin en tecrübeli ve bir çok şampiyonluk yaşayan Hakan Yapar'ın yanı sıra Caner Ercan gibi isimleri de tutan Ankaragücü, şimdiden ligin favori ekipleri arasına girdi. Coach Halil Üner, TBL'de takımların genelde yabancıları 1 ve 5 numaralardan seçtiklerini belirterek, "Biz uzun pozisyonunda Türkler'e güvendik ve 4-5 numaraları yerli oyuncularla geçtik. Oyun kurucumuz Brandon Young, aynı zamanda Bulgaristan Milli Takımı forması giyiyor. Elleby, kariyerinde tekrar tırmanmak için bizi seçti. Çok kontanstre ve ligdeki dengeli değiştirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ankaragücü İkon Menkül olarak hedefimiz Basketbol Süper Ligi'ne çıkmak" ded