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GeriFutbol Ankaragücü, Denizli deplasmanına 3 eksikle gidiyor!
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 10:12,Son Güncelleme:

Ankaragücü, Denizli deplasmanına 3 eksikle gidiyor!

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Ankaragücü, Denizli deplasmanına 3 eksikle gidiyor!
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Sarı-lacivertli takımda, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde sakat futbolcu bulunmazken, Antalyaspor maçında kart görerek cezalı duruma düşen Tiago Pinto, Ricardo Faty ve Michal Pazdan, bu maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilerek 29 puanla 18. sıradan kurtulamayan MKE Ankaragücü'nün, ligin bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.

 

Ankaragücü, Denizli deplasmanına 3 eksikle gidiyor

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