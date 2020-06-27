Ankaragücü cephesi 1 puandan memnun

Tiago Pinto, "Trabzonspor'dan aldığımız bir puan hala hayatta kaldığımızın bir ispatı. Trabzonspor lig başından bu yana harika performans gösteriyor, onları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ALDIĞIMIZ PUANI SONUNA KADAR HAK ETTİK"

Savunmanın önemli ismi Pazdan ise "Trabzonspor'dan yediğimiz gol şansızlıktı ama bu golü yedikten sonra da kafamızı öne eğmedik. Aldığımız bir puan sonuna kadar hak edilmiş bir puan" şeklinde konuştu.

Ricardo Faty de "Yeni hocamız geldi, yeni enerji yakaladık. Çok zor maçtı ama 1 puan aldık ve geleceğe çok daha iyi bakabiliyoruz. Artık kalan maçlarımızı kazanmalıyız" dedi.