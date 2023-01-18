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Canlı Anlatım: Ankaragücü Beşiktaş maçı (Ziraat Türkiye Kupası)

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#Ziraat Türkiye Kupası#Ankaragücü#Beşiktaş
Canlı Anlatım: Ankaragücü Beşiktaş maçı (Ziraat Türkiye Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 17:38

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

İkinci yarı oynanıyor

Ankaragücü: 1

Beşiktaş: 1

Goller: 12' Ali Sowe, 77' Cenk Tosun

KIRMIZI İPTAL EDİLDİ

Mücadelenin 60. dakikasında Muleka'nın gördüğü kırmızı kart VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

5. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Fernandes’in vuruşu kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.

12. dakikada Chatzigiovanis’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç’ın pasında kale önünde Sowe meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

20. dakikada Muleka’nın sağ kanattan ortasında topa yükselen Tayfur Bingöl’ün şutu az farkla dışarı çıktı.

23. dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

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33. dakikada çalımlara ceza sahasına giren Zahid’in pasında uygun durumdaki Sowe, topu üstten dışarı gönderdi.

35. dakikada Malcuit’in yerden ortasında arka direkte topla buluşan Chatzigiovanis’in şutu üstten dışarı çıktı.

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İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Radakovic, Marlon, Tolga, Diack, Zahid, Emre, Tasos, Ali Sowe.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Emrecan, Umut, Saiss, Salih, Gedson, Tayfur, Nkoudou, Muleka

REKABETTE 9-3 BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Ankaragücü ile kupada 15. kez karşılaşan Beşiktaş rekabette 9-3 üstün durumda. 22 yıldır kupada çeyrek final göremeyen Başkent ekibi ise bugün kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırmak istiyor.

ANKARAGÜCÜ'NDE MAÇ ÖNCESİ İKİ EKSİK

Ankaragücü, Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic'in sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu maçında forma giyemediğini açıkladı.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ Ziraat Türkiye Kupası MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Beşiktaş maçı saat 17:45'te başladı. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Ziraat Türkiye Kupası#Ankaragücü#Beşiktaş

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