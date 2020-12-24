Ankaragücü-Beşiktaş maçına damga vuran diyalog! Gol iptal edilince Sergen Yalçın ve VAR...

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Süper Lig'de Eryaman Stadyumu'nda oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının 23. dakikasında siyah-beyazlılar, Larin ile ağları havalandırdı.

Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golün iptali yönünde karar verdi.

Larin, Bernard Mensah'ın ortasına yükselerek yaptığı kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturmasına karşın Kanadalı golcünün Stelios Kitsiou'ya faul yaptığı belirtilerek gol iptal edildi.

VAR odasında yer alan Mete Kalkavan pozisyonu incelemesi için Haliz Özkahya'yı ekrana çağırmadı ve oyun serbest vuruşla devam etti.

SERGEN YALÇIN'NDAN TEPKİ

Hakemin kararına tepki gösteren Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin 4. hakemine tepki gösterdi.

Yalçın itirazında "Tertemiz gol! Neden vermiyorsunuz, neden VAR'a bakmıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

VAR'A BAKILMAMA SEBEBİ DÜDÜK MÜ?

VAR'ın devreye girmemesi sebebinin Halis Özkahya'nın golden önce düdük çalması olduğunu savunan siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyada olaya büyük tepki gösterdi.

Güntekin Onay ise yayıncı kuruluşun canlı yayınında "Beşiktaş'ın iptal edilen golünde hakem, daha top ağlarla buluşmadan faul düdüğünü çalıyor ve statü gereği VAR, burada devreye giremiyor. Hakem Özkahya, VAR'ın önünü kesmiş oldu" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN MAÇ ESNASINDA PAYLAŞIM

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medyasından da maç esnasında kararı eleştiren bir paylaşım yapıldı. Larin'in golü attığı andan fotoğraflar paylaşılırken "Cyle Larin'in faul gerekçesiyle geçerli sayılmayan golü." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Ankara'ya getirilmedi. Geçen hafta bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı. Siyah-beyazlı ekibin Ankara kadrosuna Ajdin Hasic de dahil edilmemişti.

SOL BEKTE 5 MAÇ SONRA DEĞİŞİKLİK

Ligdeki son 5 maçta sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans tanıyan Yalçın, bu karşılaşmada genç oyuncuyu yedekte bekletip yerine N'Sakala'ya forma verdi. N'Sakala, Süper Lig'de son olarak 6 Kasım'da Gaziantep FK'ye 3-1 kaybedilen karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı. Sergen Yalçın, sarı kart cezası biten Valentin Rosier'i de Necip Uysal'ın yerine tekrar sağ bekte sahaya sürdü

ANKARAGÜNÜ'NDE DE 3 DEĞİŞİKLİK

Atakaş Hatayspor ve Gençlerbirliği maçlarına aynı kadrolarla çıkan Dalcı, Beşiktaş karşısında Erdi Dikmen, Atila Turan ve Ender Aygören'i yedek oturttu. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Idriz Voca, Daniel Lukasik ile Torgeir Borven ilk 11'de forma giydi.

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