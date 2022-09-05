Ankaragücü - Beşiktaş maçı olaylar sonrası yaptırım ne olacak? Josef de Souza'a gelecek ceza | 'Yoğun bakımda yatıyor olabilirdi...'

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Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği Süper Lig'in 5. hafta maçta yaşanan gerginlik karşılaşma sonuna da taşındı.

Karşılaşmanın son düğünün ardından sahaya giren bir taraftar, Cenk Tosun'a tekme attı ve olaylar çıktı. Salih Uçan ve Muleka'nın da olduğu gruba tekmeyle saldıran kişi hemen oyun alanının dışına çıkarıldı.

Takım kaptanlarından Josef de Souza, Ankaragücü taraftarının saldırısı sonrası söz konusu şahsı tutarak diğer tarafa doğru savurdu. Brezilyalı futbolcu bu hareketin ardından kırmızı kart gördü.

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2019 yılında Birmingham ile Aston Villa arasında oynanan derbi maçın 10. dakikasında sahaya girerek Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e yumruk atan Birmingham taraftarı Paul Mitchell, hapis cezasına çarptırılmıştı.

Jack Grealish, yumruğun etkisiyle yere düşerken saha bir anda karışmış, Güvenlik görevlileri Jack Grealish'e yumruk atan Paul Mitchell yakalamış ve ardından tutuklanarak gözaltına alınmıştı.

27 yaşındaki saldırganın davası bugün Birmingham'da görülürken Paul Mitchell 3.5 ay hapis ve ayrıca 10 yıl boyunca ülkedeki tüm futbol müsabakalarına giriş yasağı cezasına çarptırıldı. Mitchell'a ayrıca 350 pound'luk da para cezası verilmişti.

Mitchell, hapisten çıktıktan sonra yaptığı ilk açıklamada "Dışarı çıktığım için mutluyum ama hayatımın en güzel 1 ayını geçirdim. Ailemden uzak kalmak elbetteki de zordu fakat her şey çok güzeldi." şeklinde konuştu.

Uzman Görüşü / Murat Fevzi Tanırlı

Hürriyet yazarı ve eski hakem Murat Fevzi Tanırlı, Ankaragücü - Beşiktaş maçında yaşananlarla ilgili Spor Arena'ya görüş belirtirken Josef De Souza'nın kırmızı kart gördüğü pozisyona da değindi.

Tanırlı'nın açıklamaları şöyle;

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TFF İÇİN KRİTİK DÖNEMEÇ



Göreve geldiklerinden bu yana varsa yoksa hakemlikle ilgili kararlar peşinde koşan TFF adına futbolumuzun gerçek sorunlarıyla yüzleşme zamanı. Hep gündem atama algoritması, çift gözlemci, hakemlerin mal beyanı, sabıka kaydı, TFF yöneticilerinden kulüplere hakem bilgilendirmeleri… Okyanus bırakılıp hala dere ile uğraşılıyor. Geçen hafta da belirtmiştim. 4 hafta geride kaldığında 15 kulüp kötü tezahürattan, 6 kulüp usulsüz seyirci almaktan, 8 takım taraftar olaylarından cezalar aldı. Sadece 4 haftada bir ülkenin futbolunda bu denli akıl almaz ceza maddeleri olabilir mi?



Futbolumuzun ana sorununu “hakem” zannettirmeye çalışan bir kangreni yıllardır yaşatan kültürsüzlük içindeyiz. Bu ülke, gündüz sahaya girip futbolcuya saldıran taraftarın akşam televizyon ekranına bağlanıp açıklama yaptığı günleri gördü. MHK Talimatı’nı sürekli değiştirerek oyuncak haline getiren TFF’ler, artık gerçek sorunları görmeli.

Hadi bakalım fırsat zamanı! “Görmedim, duymadım, bilmiyorum” diyerek 3 maymunu mu oynayacaksınız? 50 senedir dediğiniz gibi “Bir kişinin yaptığı hareket camiaya mal edilemez” safsatasını dinlemeye mi devam edeceğiz? “Aslında ağır ceza vermek isterdik ama disiplin cezalarının kapsamı aşikar” korkaklığına mı bürüneceksiniz?



'CENK TOSUN'U ALLAH KORUDU'



Medeni ülkelerdeki yaptırımları uygulamaya cesaretiniz var mı? Allah korudu Cenk Tosun’u! Uçan tekme ile kafa travması geçirip ölüm tehlikesiyle şu an yoğun bakımda yatıyor olabilirdi! Varsa yoksa hakem tartışmayı bırakıp silkinme zamanıdır. Premier Lig’de Jack Grealish'e saldıran taraftar hem hapis cezası hem de statlara 10 yıl girememe yaptırımıyla karşı karşıya kaldı. Bundesliga’da taşkınlık yapan taraftarlardan da ömür boyu stat cezası alanlar var. Almanya’da statlarda bir nevi “nezarethane” var ve maç esnasında bile anlık olarak sorun çıkaranları kontrole alıp ardından cezalandırmak için.

Irkçı harekette bulunan bir taraftara İngiltere Futbol Federasyonu 5 yıl tribünlerden men cezası verirken, Tottenham kulübü taraftarını ömür boyu maçlarına girmekten men etmişti. Örnekler gani. Önemli olan cesaretiniz var mı bir yerlerden başlamaya? Yoksa hala hakem değerlendirmelerinizi kulüp başkanlarına yapmaya devam mı edeceksiniz?



JOSEF NE CEZA ALIR?



PFDK Talimatı’ndaki tanımlamalar kapsamında 43 ve 44.maddelerde cezaların alt ve üst sınırları belli. Talimat kapsamında “Saldırı” başlığında futbolculara 5 ile 10 maç arasında ceza bahsi geçiyor. Ancak PFDK’nın yıllardır talimatlar kapsamında neleri eğip büktüğüne çok kereler şahit olduk. Bu nedenle böyle skandal bir hareket karşısında Josef’i tamamen kitabi yargılamaya sokmak yeni bir skandala yol açmak demektir. Tahrik indirimi kapsamında 1 maç ceza bekliyorum.

Hele ki saha dışı olaylarda hiçbir zaman gerçek cezaları uygulayamayan, yıllardır olması gerekeni hiç yapmayıp kulağının üstüne yatan bir ülkede adil olmaz.



TFF’nin gücü sahadaki oyuncuya değil, futbol oyununu etik dışı saldırı, demeç ve hareketlerle bozmaya çalışan tüm dış faktörlere odaklanmalı. Sahadaki bir oyuncunun uçan tekme yeme ihtimalini sıfırlamaya yönelik adımlar olmalı. Bu tarz taraftarı, futbolun kenarından kıyısından yok edici davranmalı! Tekrar hatırlatıyorum, Cenk Tosun’un kafasına ya da boynuna bu tekme gelseydi ne olurdu sorusunun cevabı ciddi şekilde düşünülmeli.



CENK TOSUN: İNSANLAR GELİP BİZE VURACAK...

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Taraftarın saldırısına maruz kalan Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından "Bir tane kendini bilmeyen bir insan gelip bunu yapıyor. İnsanlar gelip bize vuracak, ben de izleyeceğim? Ondan sonra nasıl olacak bu işler? Josef de Souza beni korumak için çocuğu kenara gitti. Böyle bir şey yok." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından da "Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapıldı.

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: İŞLEM BAŞLATILDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “4 Eylül 2022 Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş takımları arasında oynanan maçta, kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi.

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SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle beraber sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adliyeye sevk edildi.



Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’a 3-2 yenildi. Maçın bitimiyle birlikte kale arkası tribününden sahaya atlayan Berkay Ö. isimli bir taraftar ise Beşiktaşlı futbolculara tekme atarak saldırdı. Sahadaki polis ekipleri tarafından yakalanan 20 yaşındaki taraftar, Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliğinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkay Ö., yargılanmak üzere Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.

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