Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten, Bakan Kurum'a ziyaret

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bakanlıkta gerçekleşen ziyarette Fatih Mert'in Bakan Kurum'a 110. yıl özel formasını hediye ettiği kaydedildi.



Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un ziyaretten dolayı memnuniyetini Fatih Mert'e ilettiği ifade edildi.

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