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GeriFutbol Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten, Bakan Kurum'a ziyaret
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten, Bakan Kurum'a ziyaret

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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten, Bakan Kurum'a ziyaret
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bakanlıkta gerçekleşen ziyarette Fatih Mert'in Bakan Kurum'a 110. yıl özel formasını hediye ettiği kaydedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un ziyaretten dolayı memnuniyetini Fatih Mert'e ilettiği ifade edildi.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mertten, Bakan Kuruma ziyaret

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