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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 12:33 | Son Güncelleme:

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten Alper Potuk açıklaması! "Bu hafta..."

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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten Alper Potuk açıklaması! "Bu hafta..."
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Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Dalcı'nın performansından memnun olduklarını belirtirken, takımdan ayrı çalışan futbolcular Alper Potuk'la ilgili de bu hafta karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Teknik direktör Fuat Çapa'nın yerine göreve getirilen Mustafa Dalcı'dan memnun olduklarını aktaran Mert, "Hocamızdan memnunuz. Bizim için hoca konusu gündemde yok. Mustafa Dalcı'yla yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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İttifak Holding Konyaspor'la 12 Aralık'ta oynanan karşılaşma öncesi kadro dışı kalan Alper Potuk'la ilgili Fatih Mert, "Alper Potuk'la ilgili bu hafta bir karar vermemiz gerekiyor. Alper, büyük ihtimalle takımda olur, diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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