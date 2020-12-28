Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten Alper Potuk açıklaması! "Bu hafta..."

Teknik direktör Fuat Çapa'nın yerine göreve getirilen Mustafa Dalcı'dan memnun olduklarını aktaran Mert, "Hocamızdan memnunuz. Bizim için hoca konusu gündemde yok. Mustafa Dalcı'yla yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İttifak Holding Konyaspor'la 12 Aralık'ta oynanan karşılaşma öncesi kadro dışı kalan Alper Potuk'la ilgili Fatih Mert, "Alper Potuk'la ilgili bu hafta bir karar vermemiz gerekiyor. Alper, büyük ihtimalle takımda olur, diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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