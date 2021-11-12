Ankaragücü başkanı Faruk Koca'dan transfer yasağı müjdesi

Hürriyet Arama ×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
TOGGdan heyecanlandıran açıklama Çalışmalar başladıTOGG'dan heyecanlandıran açıklama! 'Çalışmalar başladı'#TOGG
Koronayı bilen Gates yeni tehlikeyi duyurdu... Acı itirafKoronayı bilen Gates yeni tehlikeyi duyurdu... Acı itiraf!#Bill Gates
Konya ve çevresi için deprem sürpriz mi 5.1lik sarsıntıdan daha büyüğü olabilir miKonya ve çevresi için deprem sürpriz mi? 5.1'lik sarsıntıdan daha büyüğü olabilir mi?#Deprem
Hazine ve Maliye Bakanı Elvandan döviz kuru mesajıHazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan döviz kuru mesajı!#Bakan Elvan
Samurayda hediye kılıfı Satışı 68 yıldır yasak ama...Samurayda hediye kılıfı! Satışı 68 yıldır yasak ama...#Başak Cengiz
Kritik veri açıklandı Üretimde önemli artışKritik veri açıklandı! Üretimde önemli artış#Sanayi Üretimi
Samuray kılıcıyla kadın katleden adam deli miSamuray kılıcıyla kadın katleden adam deli mi?#Başak Cengiz
Krizin yeni adı: F35... Çinden flaş hamleKrizin yeni adı: F35... Çin'den flaş hamle!#Çin
Sokak ortasında vahşice katledilmişti Kan donduran detaySokak ortasında vahşice katledilmişti! Kan donduran detay#Bahçelievler
Kentsel dönüşümde en büyük engeldi İstanbulda önemli değişiklikKentsel dönüşümde en büyük engeldi! İstanbul'da önemli değişiklik#İstanbul
Profesöre taciz soruşturmasında yeni karar Mahkemeden iptal geldi...'Profesöre taciz' soruşturmasında yeni karar! Mahkemeden iptal geldi...#Taciz
Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...#Şebnem Özinal
Dördüncü nişanlısıyla muradına erdi: Düğünden ilk fotoğrafDördüncü nişanlısıyla muradına erdi: Düğünden ilk fotoğraf#Paris Hilton
Milli Takımda şok ayrılık 24 saat sürdü... Kuntzun o sözlerini duyar duymaz...Milli Takım'da şok ayrılık! 24 saat sürdü... Kuntz'un o sözlerini duyar duymaz...#Tuğberk Tanrıvermiş
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştuHülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu#Magazin Tarihi
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Ankaragücü başkanı Faruk Koca'dan transfer yasağı müjdesi

#Ankaragücü#Faruk Koca#TFF 1. Lig
Ankaragücü başkanı Faruk Kocadan transfer yasağı müjdesi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto 1. Lig'de lider olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve sarı-lacivertli takımın hak ettiği yerin Süper Lig olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Faruk Koca, 12. haftası geride kalan ligde Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 3-0 yenerek lider olan takımıyla ilgili AA'ya açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün 111 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve 5 aydır başkanlık görevini yaptığını hatırlatan Koca, "Çok zorlu bir lig süreci. Medyanın önceliği tabii Süper Lig ama 1. Lig'deki heyecan daha fazla. 10'dan fazla şehir takımı var. Şehir takımları, şehrin bütün dinamikleriyle bu mücadeleyi veriyor. MKE Ankaragücü'nün olması gereken yer Süper Lig. Üç büyüklerden sonra Süper Lig'de en fazla maça çıkan dördüncü kulübüz. 110 yılı aşmış bir tarihimiz var. Ligde şu anki konumumuzdan da memnunum." ifadelerini kullandı.

Maç başına alınacak 2 puanın Süper Lig için yeterli olduğunu düşündüklerini dile getiren Koca, şunları kaydetti:

"Biz şu an bunun üzerindeyiz. Bir önceki hafta şanssız bir Eyüpspor yenilgimiz oldu. Biz ona nazarlık diyoruz. Takım zaten kısa sürede toplanıp müthiş bir taraftar desteğiyle Ümraniyespor'u yenerek rakibimizden liderliği aldık. İyi mücadele ediyoruz. Milli arayı daha da iyi değerlendireceğiz. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim, biz hak ederek Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Oyuncularımızın mücadelesiyle, teknik heyetimizin taktiğiyle, yönetimimizin de itici gücüyle hedefe ulaşmak istiyoruz. Ümraniyespor 11 maçta 4 gol yedi, biz 3 gol attık onlara. Hatta daha da farklı kazanabilirdik. Bu galibiyet ve liderlik için teknik heyet ve futbolcuları ama her şeyden önce taraftarımızı canıgönülden tebrik ediyorum."

- "45 milyon lira yükten kurtulduk"

Başkent kulübünün başkanı Faruk Koca, sezon başı kadro yapılanmasıyla 45 milyon lira yükten kurtulduklarını belirtti.

MKE Ankaragücü'nün Türkiye'nin en büyük camialarından biri olduğunu aktaran Koca, "Bazen yaptığınız transfer çalışmalarıyla ilgili taraftarın baktığı yerle sizin baktığınız yer bir olmuyor. Biz kulübün geleceğini düşünmek zorundayız. Başkan olduktan sonra bütün futbolcuları topladım. Kendilerine 'MKE Ankaragücü'nde oynamak isteyenlerin başımızın üzerinde yeri var ama istemeyenler tercihlerini hemen söylesin.' dedim. Bu giden futbolcuların hepsi, bir alt lig olduğu için oynamak istemedi. Biz de anlayış gösterdik. Yollarımızı ayırdığımız isimlerden kulübümüz 45 milyon lira yükten kurtuldu. Onların yerlerini dolduracak futbolcuları da aldık. Kadro kalitesi ve derinliği olarak da MKE Ankaragücü bu ligin en iyi ekiplerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün futbolcularından memnun olduğunu belirten Koca, "Maalesef ilk haftalarda hastalık ve sakatlıktan dolayı bazı oyunculardan istediğimiz verimi de alamadık. Burada önemsememiz gereken bir şey var, yönetim, futbolcular ve teknik heyetin ahengi. Biz bu durumdan da ödün vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Transfer yasağı sorunumuz olmayacak"

Faruk Koca, sarı-lacivertli takımın transfer yasağı sorununun olmayacağı müjdesini de verdi.

Hukuki süreçlerin devam ettiğini dile getiren Koca, "Ne olursa olsun biz bu kulübü transfer yasağına mahkum etmeyeceğiz. Geçen yönetim dönemimizde de dört kere transfer yasağını kaldırdık. Bu anlamda bir sorunumuz olmayacak. Kaldırdığımız transfer yasakları, 2019 öncesi transferlerden kaynaklı gelen yasaklardı. Evet bazı futbolculara borcumuz var ama ocak ayı gelmeden bu dosyaları da temizleyeceğiz. Transfere ihtiyaç olursa ocak ayında yasaksız bir süreç geçireceğiz." diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankaragücü#Faruk Koca#TFF 1. Lig

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır