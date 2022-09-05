Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Beşiktaş'tan özür diledi ve açıkladı: "Olayların sebebi hakem"

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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Beşiktaş maçının bitiminde çıkan olaylarla ilgili olarak Beyaz TV'ye konuştu.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün kendilerine küfür ettiğini söyleyen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün maç sonu bize küfür etti. Birçok kişi şahit. Yayıncı kuruluşa da sordular. Yedek kulübesine ve hocaya küfür etti." açıklamasını yaptı.

Olaylarının nedeninin hakem kararları olduğunu ifade eden Koca, "Ankaragücü-Beşiktaş maçı gergin geçer, hassas olmak gerekir. Orantısız kararlarla bu hale gelmesinin sebebi maalesef hakemdir. Taraftarın tepkisinden dolayı, hem Beşiktaşlı oyuncular hem de Ankaragücülü oyuncular gergin bir ortam oluşturdu. Verilen penaltı zorlama penaltı, hakem olayların sebebidir. Taraftarın bu hareketini tabii ki kınarız. Yorumcular olayın sonucuna bakarak değerlendirme yapıyor." dedi.

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Yaşananlar nedeniyle Beşiktaş camiasından özür dileyen Faruk Koca, "Beşiktaş Kulübü'nden özür dileriz. Beşiktaş'ın ne suçu var? Ahmet Nur Çebi benim nasıl biri olduğumu bilir, o konuda sorun yok." diyerek sözlerini noktaladı.