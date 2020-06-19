Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Medipol Başakşehir, haftaya aynı puana sahip olduğu Trabzonspor'un averajla gerisinde ikinci sırada giriyor. Turuncu-lacivertliler, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor.

Lig tarihinde Başakşehir'i konuk ettiği ilk maçı kazanan Ankaragücü, daha sonraki beş karşılaşmada galip gelemedi. Başakşehir'in 2011/12 sezonundan bu yana Süper Lig'de oynadığı her maçta mağlup ettiği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Ankaragücü. Mustafa Reşit Akçay göreve geldikten sonra evinde oynadığı dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Ankaragücü, sezonun ilk dokuz iç saha karşılaşmasından sadece bir galibiyet çıkarabilmişti.

Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın hiçbirinde iki gol yemeyen Başakşehir, kalesinde iki gol gördüğü son karşılaşmada Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

İstanbul takımlarını konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Ankaragücü, son yenilgisini geçen sezon Başakşehir'den aldı.

Ankaragücü, Süper Lig tarihinde 27'nci haftalar sonunda bu sezondan daha az galibiyet aldığı tek sezonda ligden düşmüştü. Bu sezon Süper Lig maçlarında en kısa süre geride oynayan takım olan Başakşehir, ligde sekiz haftadır skor dezavantajına yakalanmıyor.

Devre arasında Ankaragücü forması giymeye başlayan Gerson Rodrigues, Süper Lig'de çıktığı dört iç saha maçının üçünde gol atmayı başardı. Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de çıktığı son üç deplasman maçında birer gole doğrudan katkı sağladı. Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Demba Ba, Başakşehir'in son iki deplasman maçında attığı dört golün tamamında pay sahibiydi.

Demba Ba'nın durumu maç saatinde belli olacak

Medipol Başakşehir'de, MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.

İstanbul ekibinin geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Senegalli golcü Demba Ba'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Epureanu, Skrtel ve Mahmut sarı kart ceza sınırında

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel ile orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu, MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 29. haftada sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ankaragücü Başakşehir maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak