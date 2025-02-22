Ankaragücü, Bandırmaspor karşısında gol oldu yağdı!

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MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Bandırmaspor'u 4-0'la geçti.
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Özgür Aktas, Mert Çetin, Halil Pehlivan, Dorin Rotariu, Osman Çelik (Ali Kaan Güneren dk. 90), Mahmut Tekdemir (Emre Gültekin dk. 73), Nico Schulz (Mesut Kesik dk. 72), Gaetan Laura (Michal Rakoczy dk. 72), Rijad Bajic (Sıraç Astanakulov dk. 90+2)
Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Kerim Avcı dk. 80), Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan (Marco Paixao dk. 46), Remi Mulumba, Hikmet Çiftçi (Mourad Louzif dk. 63), Dieumerci N'Dongala (İbrahim Kaya dk. 72), Lois Diony (Paulinho dk. 63), Billel Messaoudi
Goller: Rijad Bajic (dk. 7 pen. ve 90+1), Michal Rakoczy (dk. 76), Sıraç Astanakulov (dk. 90+3) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Hikmet Çiftçi, Lois Diony, Mehmet Özcan, Remi Mulumba (Bandırmaspor) Rijad Bajic (MKE Ankaragücü)
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada ev sahibinin kazandığı penaltıda topun başına gelen Bajic şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
22. dakikada Messaoudi'nin ortasında ceza sahası içinde Faruk Can'ın şutunda top az farkla auta çıktı.
76. dakikada sağ kanattan Bajic'in uzun pasıyla buluşan Racoczy çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra topu ağlara yolladı. 2-0
90+1. dakikada Ali Kaan'ın pasında topla buluşan Bajic'in ceza yayına yakın bir noktadan vuruşunda top filelere gitti. 3-0
90+3. dakikada Rotariu'nun ortasında ceza sahası içinde Sıraç'ın gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-0