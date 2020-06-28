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GeriFutbol Ankaragücü ara vermeden Alanyaspor hazırlıklarına başladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 13:25,Son Güncelleme:

Ankaragücü ara vermeden Alanyaspor hazırlıklarına başladı!

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Ankaragücü ara vermeden Alanyaspor hazırlıklarına başladı!
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına Trabzon'da yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'de dün akşam deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'dan 1-1'lik sonuçla 1 puan alan sarı-lacivertliler, bu sabah Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

MKE Ankaragücü'nde sakat futbolcu bulunmazken, Trabzonspor maçında kart gören Sedat Ağçay ve Gerson Rodrigues, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Bugün Ankara'ya dönecek sarı-lacivertli takım, Alanyaspor maçının hazırlıklarına Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Ankaragücü ara vermeden Alanyaspor hazırlıklarına başladı

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