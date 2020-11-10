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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 15:41 | Son Güncelleme:

Ankaragücü, Antalya'da kamp yapacak! 10 gün...

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Ankaragücü, Antalya'da kamp yapacak! 10 gün...
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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, milli takım arasında Antalya'da kamp yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalınan maçtan sonra iki gün izin yapan sarı-lacivertli takımın, yarın Antalya'da kampa gireceği ifade edildi.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki kampın 10 gün süreceği kaydedildi.

Ankaragücünün yüzü Süper Ligde gülmüyor
Ankaragücü'nün yüzü Süper Lig'de gülmüyor

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 2 puan alabilen ve henüz galibiyetle tanışamayan MKE Ankaragücü, son sırada yer alıyor.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak.

 

Ankaragücü, Antalyada kamp yapacak 10 gün...

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