MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAnkaragücü, Alanyaspor'u konuk edecek! Sedat ve Rodrigues cezalı...
GeriFutbol Ankaragücü, Alanyaspor'u konuk edecek! Sedat ve Rodrigues cezalı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 03.07.2020 - 10:14,Son Güncelleme:

Ankaragücü, Alanyaspor'u konuk edecek! Sedat ve Rodrigues cezalı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankaragücü, Alanyaspor'u konuk edecek! Sedat ve Rodrigues cezalı...
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 30. hafta maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı ilk maçta geçen hafta şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü, kümede kalma umutlarını artırmıştı.

Ligde 25 puanla son sırada yer alan başkent temsilcisi, kümede kalma sınırının sadece 3 puan gerisinde bulunuyor. MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 3 maçta 2 puan aldı.

Aytemiz Alanyaspor'u yenerek son 4 haftaya umutlu girmek isteyen başkent temsilcisinde geçen hafta kırmızı kart gören Gerson Rodrigues ile sarı kart cezalısı Sedat Ağçay, forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, SMS kampanyası başlattı
MKE Ankaragücü, SMS kampanyası başlattı!
İbrahim Üzülmez: Hedefimiz 5 maçta 15 puan
İbrahim Üzülmez: 'Hedefimiz 5 maçta 15 puan'

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir sezon geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacak Aytemiz Alanyaspor, ligde 45 puanla 7. sırada yer alıyor. Akdeniz temsilcisi aradan sonra oynadığı 3 maçta galibiyet alamazken, 2 beraberlikle 2 puan toplayabildi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor, 5-0 kazanmıştı.

MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

 

Ankaragücü, Alanyasporu konuk edecek Sedat ve Rodrigues cezalı...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle