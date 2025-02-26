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Corendon Alanyaspor, bugün deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmayı Fatih Tokail yönetirken, Tokail'in yardımcılığını Murat Şener ve Ömer Yasin Gezer yapacak. Maçın dördüncü hakemi Ali Yılmaz olacak. Peki, Ankaragücü Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MKE Ankaragücü Corendon Alanyaspor maçı canlı izle bilgisi

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

MKE Ankaragücü Corendon Alanyaspor maçı 26 Şubat saat 20.30’da Eryaman Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma A2 T'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE KUPASI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

26 Şubat Çarşamba:

15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)

20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor (Atatürk Olimpiyat)