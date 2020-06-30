Ankaragücü, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen ve dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, daha sonra 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.





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