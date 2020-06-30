MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAnkaragücü, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
GeriFutbol Ankaragücü, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 14:04,Son Güncelleme:

Ankaragücü, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankaragücü, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Abone Olgoogle-news

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen ve dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, daha sonra 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Ankaragücü, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle