Ankaragücü - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig Ankaragücü Adanaspor maçı canlı izle

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Trendyol 1. Lig'de heyecan Ankaragücü Adanaspor maçı ile devam ediyor. Ankaragücü Adanaspor muhtemel 11'ler maç öncesi gündemde yer alıyor. Ankaragücü, çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet 4 mağlubiyet ile 15. sırada bulunuyor. Adanaspor 7 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 19. sırada yer alıyor. Peki, Ankaragücü Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...

ANKARAGÜCÜ - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ankaragücü Adanaspor maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

44.RANDEVU

MKE Ankaragücü ve Adanaspor tarihlerinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçlardan 17'sinde Ankaragücü, 13'ünde de Adanaspor galibiyetle ayrıldı. 2 takım arasındaki 13 mücadele ise beraberlikle sonlandı.