Altınordu deplasmanda lideri devirdi! Ankaragücü'nden tepki...

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Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, deplasmanda lider MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada galip gelen taraf 3-2'lik skorla Altınordu oldu.

İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 9 ve 58. dakikada Şeref Özcan ile 40. dakikada Hüsamettin Yener attı. Ankaragücü'nün golleri ise 45. dakikada Geraldo ve 90. dakikada Gboly Ariyibi'den geldi.

Ankaragücü'nde Ghayas Zahid 55. dakikada, Altınordu'da ise Kubilay Aktaş 62. dakikada kırmızı kart gördü.

Öte yandan başkent ekibi Eren Derdiyok ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Saat 16.00'da başlayan diğer maçta BB Erzurumspor ile Tuzlaspor 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Ali Dere'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Şeref Özcan'ın çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

40. dakikada sağdan Ahmet İlhan'ın ortasında Yusuf Abdioğlu'nun sektirdiği topla buluşan Hüsamettin Yener, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

45. dakikada Altınordu savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Geraldo'nun sert şutu filelerle buluştu. 1-2

56. dakikada ceza sahası içinde yerde kalan Şahverdi Çetin, penaltı bekledi. Pozisyona tepki gösteren Zahid kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

59. dakikada ceza yayında topla buluşan Recep Aydın pasını Şeref'e aktardı. Bu oyuncu da topu filelere yolladı. 1-3

71. dakikada sol taraftan gelen ortaya yükselen Geraldo yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Eren Derdiyok’un şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen gole izin vermedi.

90. dakikada ceza sahasında içinde topla buluşan Ariyibi'nin şutu ağlara gitti. 2-3

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Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol xx, Cemal Alpay xx, Abdullah Uğur Sarı xx

MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Murat Uçar xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx (Alperen Babacan dk. 64 xx), Yasin Güreler xx (Pinto dk. 83 ?), Şahverdi Çetin xx (Ali Kaan Güneren dk. 64 xx), Abdullah Durak xx, Zahid xx, Chahechouhe xx (Ariyibi dk. 64 xx), Cem Ekinci xx (Eren Derdiyok dk. 64 xx), Geraldo xx

Altınordu: Serhat Öztaşdelen xx, Rıdvan Koçak xx, Volkan Fındıklı xx, Yusuf Arslan xx, Ali Dere xx, Kubilay Aktaş xx, Metehan Yılmaz xx (Kürşad Sürmeli dk. 46 xx), Ahmet İlhan Özek xx (Ahmet Dereli dk. 82 ?), Recep Aydın xx (Feyttullah Gürlük dk. 81 ?) Şeref Özcan xxx (Yusuf Can Esendemir dk. 70 x), Hüsamettin Yener xx (Sami Satılmış dk. 70 x)

Goller: Geraldo (dk. 45), Ariyibi (dk. 90) (Ankaragücü), Şeref Özcan (dk. 9), Hüsamettin Yener (dk. 40), Şeref Özcan (dk. 59) Altınordu

Kırmızı Kart: Zahid (dk. 56) (Ankaragücü), Kubilay Aktaş (dk. 63) Altınordu

Sarı kartlar: Şahverdi Çetin, Yusuf Abdioğlu (Ankaragücü), Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Yusuf Can Esendemir (Altınordu)

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MKE Ankaragücü’nden hakem eleştirisi

Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, hakem hatalarının tesadüf olmadığına emin oldukları belirtirken, yetkilileri Türk sporuna zarar verenler hakkında gereğini yapmak üzere göreve davet ettikleri dile getirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Kulübümüz aleyhine gerçekleşen hakem hatalarının artık ’TESADÜF’ olmadığından eminiz. Bu hataların ardında KASIT olmadığına artık inanmamız, Altınordu müsabakasındaki hakem(!) yönetimi ile mümkün değildir. Şampiyonluk yolunda en kritik müsabakaların oynandığı dönem içerisinde, bütün spor otoritelerinin tereddütsüz hemfikir olduğu, aleyhimize gerçekleşen hakem hataları, ŞİDDETİNİ arttırarak devam etmektedir. Sistematik olarak kulübümüzün puan kayıpları yaşamasına neden olan tüm kararları, kamuoyunun takdirine bırakıyor; tüm yetkili kişi ve kurumları Türk sporuna zarar verenler hakkında gereğini yapmak üzere bir kez daha göreve davet ediyoruz. Ankaragücü herkese ve her şeye rağmen Şampiyon olacaktır."