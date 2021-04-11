Ankaragücü 2 - 1 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Süper Lig'in 34. haftası Başkent derbisine sahne oldu. Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Hikmet Karaman yönetiminde başarılı bir dönem geçiren Ankaragücü, derbide rakibini 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Emre Güral ve 70. dakikada Arda Kızıldağ (k.k) kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek sayısı, 76. dakikada Stancu'nun ayağından geldi.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 36'ya yükseltti. 4 maç sonra yenilen Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Sandro Lima'nın pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Ayite'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

20. dakikada MKE Ankaragücü'nde Pinto'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan top altı pasta Badji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Serkan Tokat, VAR'dan gelen uyarı sonucunda Badji'nin topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü vermedi.

35. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sandro Lima'nın şutunda, kaleci Korcan Çelikay'ın elinden seken topu, savunmada Kulusic, tehlikeli noktadan uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARI

66. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sarı-lacivertli takımdan Emre Güral, ceza yayı sağından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

70. dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Endri Çekici'nin vuruşunda, kaleci Nordfeldt'ten dönen top savunmada Arda Kızıldağ'a çarparak ağlara gitti: 2-0.

76. dakikada Gençlerbirliği farkı bire indirdi. Sandro Lima'nın verdiği pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Stancu, etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

84. dakikada MKE Ankaragücü'nün sol kanattan etkili atağında ceza alanında topla buluşan Emre Güral'ın sert şutunda, top üst direkten döndü.

Stat: Eryaman

Hakemler: Serkan Tokat, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar Birinci

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Endri Çekici (Dk. 87 Voca), Borven (Dk. 49 Emre Güral), Paintsil, Alper Potuk (Dk. 90 4 Erdi Dikmen), Badji (Dk. 46 Geraldo)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen (Dk. 84 Sio), Candeias, Sefa Yılmaz, Ayite (Dk. 67 Stancu), Sandro Lima

Goller: Dk. 66 Emre Güral, Dk. 70 Arda Kızıldağ (kendi kalesine) (MKE Ankaragücü), Dk. 76 Stancu (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 29 Endri Çekici, Dk. 82 Sarlija, Dk. 86 Geraldo, Dk. 90 3 Paintsil (MKE Ankaragücü), Dk. 64 Piris Da Motta, Dk. 75 Johansson, Dk. 82 Sefa Yılmaz, Dk. 90 5 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

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